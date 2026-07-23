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Data centers: estruturas invisíveis que transformam nossas vidas

Expansão da inteligência artificial e da economia digital amplia a importância dessas estruturas, consideradas estratégicas para o desenvolvimento tecnológico e a competitividade dos países

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