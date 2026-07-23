Data centers: estruturas invisíveis que transformam nossas vidas

Por Marcelo Dutra da Silva, ecólogo, doutor em Ciências e professor da Furg

Estamos vivendo uma das maiores transformações tecnológicas da história. Em poucas décadas, deixamos de utilizar computadores como ferramentas de apoio para construir uma sociedade inteiramente conectada, na qual praticamente todas as atividades humanas passaram a depender da circulação, do processamento e do armazenamento de dados. Foi uma transformação tão silenciosa que muitos sequer perceberam o quanto se tornaram dependentes da internet e das conexões digitais, hoje parte da infraestrutura básica que sustenta a vida moderna.

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Basta tocar a tela de um telefone celular para que uma mensagem seja enviada, uma compra seja realizada, uma consulta médica seja agendada ou um pagamento instantâneo seja concluído em poucos segundos. Entretanto, por trás dessa aparente simplicidade, existe uma estrutura gigantesca, altamente sofisticada, que opera vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, responsável por tornar tudo isso possível. São os data centers que sustentam essa realidade.

Pouco conhecidos fora do universo da tecnologia, os data centers são infraestruturas estratégicas — talvez as mais estratégicas do planeta. São verdadeiras fábricas digitais responsáveis pelo processamento, armazenamento e distribuição de informações em escala global. É neles que estão hospedados os sistemas bancários, as plataformas de comércio eletrônico, as redes sociais, os serviços de streaming, os aplicativos de transporte, os serviços públicos, as aplicações governamentais, os sistemas militares, as universidades, os hospitais, os centros de pesquisa, as empresas privadas, a computação em nuvem e, cada vez mais, os modelos de inteligência artificial que começam a redefinir a economia e a sociedade.

Não é exagero afirmar que os data centers passaram a ocupar, neste século, um papel semelhante ao desempenhado pelas rodovias, pelos portos, pelas ferrovias e pelas redes de energia elétrica durante a Revolução Industrial. Se antes o desenvolvimento de uma nação dependia da capacidade de transportar pessoas, mercadorias e energia, hoje depende também da capacidade de transportar, armazenar e processar informações.

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Essa nova infraestrutura tornou-se indispensável para praticamente todos os setores econômicos. A indústria opera linhas automatizadas conectadas em tempo real; o agronegócio utiliza sensores, imagens de satélite, inteligência artificial e máquinas autônomas para aumentar a produtividade e reduzir desperdícios; hospitais realizam diagnósticos apoiados por algoritmos capazes de interpretar milhares de exames em poucos minutos; universidades desenvolvem pesquisas utilizando supercomputadores distribuídos em nuvem; a logística mundial depende do processamento permanente de informações para coordenar cadeias globais de suprimentos; e até mesmo os sistemas de defesa nacional e de segurança pública passaram a depender da capacidade computacional instalada nesses ambientes.

A inteligência artificial apenas acelerou um movimento que já vinha ocorrendo. Modelos cada vez maiores exigem capacidade computacional exponencialmente superior. O treinamento de grandes modelos de linguagem, o reconhecimento de imagens, o processamento de vídeos, os sistemas autônomos e diversas aplicações científicas demandam milhares de processadores gráficos (GPUs) operando simultaneamente, consumindo enormes quantidades de energia e exigindo estruturas altamente especializadas de refrigeração e conectividade.

Por isso, a corrida pela inteligência artificial tornou-se, simultaneamente, uma corrida pela construção de novos data centers. Quem dominar essa infraestrutura terá vantagens competitivas importantes na economia digital das próximas décadas. Isso explica, em grande parte, por que governos passaram a tratar os data centers como ativos estratégicos. Estados Unidos, China, países europeus e diversas economias asiáticas disputam investimentos bilionários destinados à expansão dessa infraestrutura crítica. Não se trata apenas de instalar edifícios repletos de servidores. O que está em disputa é a capacidade de gerar conhecimento, desenvolver inovação, atrair empresas de tecnologia, produzir riqueza, ampliar a segurança digital e consolidar a soberania tecnológica.

Nesse contexto, o Brasil passa a ocupar uma posição extremamente interessante. Poucos países reúnem um conjunto de atributos tão favoráveis para receber grandes investimentos em infraestrutura digital. O país dispõe de estabilidade geológica, reduzida ocorrência de desastres naturais de grande magnitude, disponibilidade de energia renovável, elevada participação de fontes limpas na matriz elétrica, abundância hídrica em diversas regiões, crescente produção de energia eólica e solar, além de um mercado interno robusto e conectado.

Essas características começam a despertar o interesse dos principais investidores mundiais. O Brasil é líder absoluto na América Latina, com mais de 200 data centers, concentrando aproximadamente 42% de todas as instalações da região e quase metade da capacidade instalada de processamento e armazenamento. Assim, consolida-se como o principal hub latino-americano de infraestrutura digital. A maior parte dessas estruturas está instalada na Região Sudeste, que reúne cerca de 140 unidades, em um crescimento fortemente impulsionado pela computação em nuvem e pela expansão da infraestrutura digital.

Entretanto, esse cenário representa apenas o início de uma transformação muito maior. A explosão da inteligência artificial, da computação em nuvem, da internet das coisas, dos veículos autônomos, da Indústria 4.0, das cidades inteligentes e da digitalização dos serviços públicos fará com que a demanda por processamento de dados cresça em um ritmo sem precedentes. As estimativas internacionais indicam que a necessidade mundial de capacidade computacional deverá multiplicar-se ao longo da próxima década, exigindo investimentos trilionários em novos data centers.

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Na prática, estamos iniciando, ainda que com atraso, uma discussão sobre a infraestrutura que sustentará praticamente todas as atividades econômicas do futuro. Trata-se de um debate que precisa ser conduzido com mais maturidade. Ser favorável ou contrário à instalação de novos data centers deixou de ser a questão principal. A pergunta correta é outra: que modelo de data center queremos implantar no Brasil e quais benefícios essa infraestrutura deverá produzir para a sociedade brasileira?

Essa mudança de perspectiva é fundamental. Toda grande infraestrutura provoca impactos. Rodovias alteram paisagens; portos modificam áreas costeiras; hidrelétricas transformam cursos d'água; aeroportos ocupam extensas áreas urbanas; e parques industriais consomem recursos naturais. Os data centers não fogem a essa lógica. Demandam energia elétrica, sistemas de refrigeração, conectividade de alta capacidade, equipamentos sofisticados e planejamento territorial.