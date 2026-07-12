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Cidade do Agro: inovação para o desenvolvimento sustentável do agronegócio gaúcho

Novo ecossistema pretende aproximar produção rural, pesquisa, tecnologia e inovação para impulsionar o desenvolvimento da Metade Sul e fortalecer a competitividade do agronegócio gaúcho

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