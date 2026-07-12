Cidade do Agro: inovação para o desenvolvimento sustentável do agronegócio gaúcho

Por Marcelo Dutra da Silva, ecólogo, doutor em Ciências e professor da Furg

Lançamento oficial ocorreu no último dia 9, em Pelotas. Iago Lanzetta / Cidade do Agro

​O lançamento oficial da Cidade do Agro, realizado no último dia 9, representou muito mais do que a apresentação de um novo empreendimento. Simboliza o surgimento de um ambiente pensado para aproximar pessoas, conhecimento, tecnologia e oportunidades, consolidando uma nova etapa para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho.

O Rio Grande do Sul construiu sua história tendo o campo como um dos seus principais motores econômicos. Entretanto, os desafios contemporâneos exigem muito mais do que produzir. Exigem inovação, inteligência, sustentabilidade, agregação de valor e capacidade de transformar conhecimento em novos negócios. Esse é o espírito da iniciativa.

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A proposta inaugura uma nova fronteira de conexão entre o campo e a cidade. Um espaço onde a produção rural dialoga com universidades, centros de pesquisa, startups, empresas, investidores e instituições públicas, criando um ambiente fértil para soluções inovadoras. O desenvolvimento contemporâneo depende justamente dessa capacidade de conectar competências e transformar ideias em resultados concretos.

Ao concentrar diferentes atores em um mesmo ecossistema, a Cidade do Agro favorece a circulação do conhecimento, acelera os processos de inovação e amplia as possibilidades de cooperação. Não se trata apenas de reunir estruturas físicas, mas de construir uma comunidade voltada à criação de valor para toda a cadeia produtiva.

Outro aspecto que merece destaque é a centralidade da sustentabilidade. O futuro do agronegócio passa, necessariamente, pela produção responsável, pelo uso eficiente dos recursos naturais, pela redução das emissões de gases de efeito estufa, pela economia circular, pela valorização da biodiversidade e pela incorporação de tecnologias que conciliem competitividade e conservação da natureza.

A economia verde deixou de ser apenas um conceito para se transformar em uma estratégia de desenvolvimento. Novas oportunidades surgem na bioeconomia, na geração de energias renováveis, na produção de biomateriais, na agricultura regenerativa, na digitalização do campo e na utilização inteligente dos recursos naturais. São segmentos capazes de gerar emprego, renda, investimentos e competitividade internacional.

Mais do que acompanhar tendências globais, o Rio Grande do Sul possui condições de liderar esse movimento. Conta com uma base produtiva consolidada, instituições de pesquisa reconhecidas, universidades qualificadas, tradição cooperativista e um setor privado que demonstra crescente capacidade de inovação. A Cidade do Agro pode funcionar como um catalisador dessas potencialidades.

Projetos dessa natureza também cumprem um papel simbólico importante. Demonstram confiança no futuro, estimulam investimentos e criam um ambiente favorável para que empreendedores, pesquisadores e produtores construam soluções conjuntas para desafios cada vez mais complexos. Afinal, o desenvolvimento acontece quando diferentes setores deixam de atuar isoladamente e passam a compartilhar objetivos comuns.

O lançamento da Cidade do Agro representa, portanto, uma mensagem de futuro: inovação, sustentabilidade e desenvolvimento caminham lado a lado; o agronegócio, ao ampliar sua capacidade de gerar riqueza, não perde de vista a responsabilidade ambiental. Pelo contrário, o agro moderno e sustentável amplia sua responsabilidade com o meio ambiente e com o bem-estar das pessoas; além disso, a conexão entre campo e cidade pode ser uma poderosa estratégia de desenvolvimento regional.