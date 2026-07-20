Vinícola gaúcha lança espumante inédito e aposta na identidade da Ilha dos Marinheiros para ampliar mercado

Ler resumo

Brut rosé da Maresia Espumantes amplia linha que já reúne outros rótulos. Gabriel Verísssimo / Agência RBS

A Maresia Espumantes, marca criada pelo empreendedor Gabriel Dias dentro da Vinícola Tradição da Ilha, escolheu a Fenadoce para apresentar ao público seu mais novo lançamento. O espumante brut rosé amplia uma linha que já reúne quatro rótulos e reforça a estratégia da empresa de transformar a produção da Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, em uma marca cada vez mais reconhecida dentro e fora do Estado.

O lançamento também representa um novo momento para a vinícola, que vem diversificando o portfólio e investindo na construção de sua identidade. Além dos espumantes, a empresa produz vinhos, jeropigas, destilados e quentões, todos inspirados na história e na tradição da ilha.

Leia Mais Novidade da Fenadoce, chope de Morango do Amor é um dos mais vendidos de cervejaria gaúcha

— A Fenadoce consegue unir duas coisas importantes para quem produz. A gente vende, mas também divulga a marca. As pessoas conhecem um produto diferente da região e isso acaba fortalecendo o nosso trabalho — explica.

Rótulos contam a história da Ilha dos Marinheiros

Mais do que criar novos produtos, Gabriel buscou fazer com que cada garrafa também contasse um pouco da origem da família.

A linha Raízes homenageia personagens que marcaram a história da Ilha dos Marinheiros, como o agricultor, o pescador e o barco, antigo principal meio de transporte da comunidade.

Leia Mais Obras de recuperação da ponte da Ilha dos Marinheiros devem começar em setembro

Já a linha Maresia reúne os espumantes da vinícola.

Os rótulos foram desenvolvidos pelo Estúdio Tal, que adaptou para as garrafas o estilo artístico já conhecido pelas ilustrações produzidas pelo coletivo.

— Eu já conhecia o trabalho delas e pedi que transformassem essa identidade em rótulos. A ideia era que cada garrafa também ajudasse a contar a nossa história — relata.

Da agricultura familiar a uma linha com mais de 15 produtos

Representante da sexta geração da família ligada à agricultura na Ilha dos Marinheiros, Gabriel acompanha de perto o crescimento da vinícola ao lado dos pais.

Hoje, o catálogo reúne sete vinhos, quatro espumantes, três jeropigas, dois destilados e duas versões de quentão, além de novos projetos que já estão em desenvolvimento.

Entre eles está um espumante sem álcool, previsto para ser lançado até o fim do ano.

— Quando fomos montar o e-commerce percebemos o tamanho do portfólio. Às vezes a gente não se dá conta de quantos produtos já desenvolveu — diz.

Quentão segue como carro-chefe da Fenadoce

Embora os espumantes sejam a principal novidade da edição deste ano, é o quentão que continua liderando as vendas durante os dias mais frios da feira.

Segundo Gabriel, o aroma da bebida costuma chamar a atenção de quem passa pelos corredores do Pavilhão da Agricultura Familiar.

— Muitas pessoas chegam porque sentiram o cheiro do quentão. Depois acabam conhecendo os vinhos, os espumantes e os outros produtos da vinícola — conta.

Gabriel Dias, idealizador da Maresia Espumantes, aposta na Fenadoce para fortalecer a marca. Gabriel Verísssimo / Agência RBS

Vitrine para novos mercados

Além das vendas realizadas durante a Fenadoce, a empresa aposta na feira como oportunidade para ampliar o reconhecimento da marca.

Recentemente, a vinícola lançou sua loja virtual, permitindo que consumidores de diferentes regiões do país adquiram os produtos pela internet.

Para Gabriel, participar de um dos principais eventos do Rio Grande do Sul ajuda a abrir portas para novos clientes.

— A Fenadoce tem um alcance muito grande. Recebe visitantes de várias regiões do Estado, além de muitos turistas uruguaios. Para quem produz aqui, é uma oportunidade de mostrar a qualidade dos nossos produtos e fortalecer a marca — afirma.



