Samba 90 Graus traz Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art a Pelotas

Espetáculo com cerca de duas horas e meia é repleto de sucessos que marcaram o pagode dos anos 1990. Divulgação / Samba 90º

O pagode dos anos 1990 será o grande protagonista da noite desta quinta-feira (30) em Pelotas. O projeto Samba 90 Graus chega ao Theatro Guarany reunindo três nomes que fizeram história no gênero: Netinho de Paula, ex-vocalista do Negritude Júnior; Chrigor, que marcou época à frente do Exaltasamba; e Márcio Art, um dos fundadores do Art Popular.

A apresentação começa às 20h30min, com abertura dos portões às 19h30min. Segundo a organização, o espetáculo terá cerca de duas horas e meia de duração.

No repertório, o público poderá reviver sucessos que marcaram uma geração. Do Negritude Júnior, estarão músicas como Beijo Geladinho, Cohab City e Tanajura. O Exaltasamba será lembrado com clássicos como Telegrama, Me Apaixonei Pela Pessoa Errada, Temporal e Cartão Postal. Já o Art Popular estará representado por canções como Pra Que Duvidar, Valeu Demais e Agamamou.

De acordo com um dos produtores do evento, Nickollas Mathias, a procura pelos ingressos fez com que a organização optasse por realizar o show no Theatro Guarany.

— A venda foi muito boa e entendemos que o Guarany ofereceria uma experiência melhor para o público. Será um show de aproximadamente duas horas e meia, reunindo os grandes sucessos dos três artistas — afirma.

O Samba 90 Graus estreou em maio de 2024 e percorre o país celebrando os 30 anos de carreira dos músicos e a força do pagode romântico. Na quarta-feira (29), o trio se apresentou em Santana do Livramento. Após o show em Pelotas, a turnê segue pelo país e retorna à capital gaúcha em agosto.

O projeto aposta na nostalgia para reunir fãs que acompanharam o auge do pagode nos anos 1990 e também um público mais jovem, que redescobriu o gênero por meio das plataformas digitais.