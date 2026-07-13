Renato Teixeira fará show no Theatro Sete de Abril, em Pelotas

Renato Teixeira se apresenta no Theatro Sete de Abril no dia 13 de agosto, em um dos primeiros shows nacionais após a reabertura do espaço. Univates / Divulgação

O Theatro Sete de Abril, em Pelotas, já começa a retomar o circuito de grandes espetáculos nacionais. No dia 13 de agosto, às 20h, o palco do teatro mais antigo do Rio Grande do Sul recebe o cantor e compositor Renato Teixeira, um dos principais nomes da música popular brasileira.

Autor de canções que atravessaram gerações, como Romaria, Tocando em Frente e Frete, o artista sobe ao palco em um espetáculo que reúne clássicos da carreira, histórias e a sonoridade que marcou sua trajetória de mais de cinco décadas.

O show integra a programação cultural do Sesc e será realizado pouco mais de um mês após a histórica reabertura do Sete de Abril, que voltou a receber público no último dia 7 de julho, encerrando um período de 16 anos de interdição para obras de restauração.

Para o diretor do teatro, Alexandre Mattos Meireles, a confirmação do espetáculo simboliza uma nova etapa para o espaço.

— Queremos que o teatro seja novamente uma referência para grandes espetáculos e para a formação de público em Pelotas e na região — afirma.

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Palco volta a receber atrações nacionais

A apresentação de Renato Teixeira amplia a agenda de artistas nacionais no teatro, que já havia anunciado o show de Nei Lisboa para o próximo sábado (18), dentro da programação especial de reabertura.

A expectativa é que, com a retomada das atividades, o Sete de Abril volte a integrar o roteiro de turnês de músicos, companhias de teatro e espetáculos que historicamente passaram por Pelotas.