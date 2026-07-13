Frederico Feijó

Frederico Feijó

Jornalista e publicitário, atua há cerca de 10 anos no Grupo RBS, com experiência em reportagem, produção e apresentação. Atualmente, é apresentador da Rádio Gaúcha.

Música brasileira
Notícia

Renato Teixeira fará show no Theatro Sete de Abril, em Pelotas

Autor de clássicos da música popular brasileira sobe ao palco no dia 13 de agosto; apresentação marca a retomada da agenda nacional do teatro mais antigo do Rio Grande do Sul

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