Quem ficou sem ingresso para o teatro mais antigo do RS ainda pode assistir aos espetáculos; veja como

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Público lotou o Theatro Sete de Abril na reabertura, após mais de 16 anos com as portas fechadas. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas

A alta procura pelas apresentações da programação de reabertura do Theatro Sete de Abril, em Pelotas, levou a direção do espaço a adotar uma nova estratégia para evitar cadeiras vazias. A partir desta semana, todas as apresentações gratuitas contarão com a chamada "fila dos sem ingresso", destinada às pessoas que não conseguiram retirar bilhetes antecipadamente, mas desejam assistir aos espetáculos.

A dinâmica é simples: quem estiver na fila poderá ocupar os lugares deixados por pessoas que retiraram ingressos, mas não compareceram. O acesso será liberado poucos minutos antes do início de cada apresentação, conforme a disponibilidade de assentos.

Segundo o diretor do Theatro Sete de Abril, Alexandre Mattos Meirelles, a ideia surgiu após a experiência da primeira noite de programação, quando parte dos espectadores com ingresso não compareceu.

— Ontem funcionou. Tivemos algumas pessoas que conseguiram entrar. Às vezes, as pessoas retiram ingresso para vários dias e acontece algum imprevisto. Isso é normal. Então pensamos em uma forma de contemplar quem ficou sem ingresso e quer assistir ao espetáculo — argumenta.

Fila para retirada de ingressos gratuitos contornou os calçadões do Centro. Igor Islabão/Grupo RBS

Procura superou expectativas

A medida foi anunciada no mesmo dia em que os ingressos gratuitos para as apresentações até 17 de julho se esgotaram.

Na manhã de quarta-feira (8), a fila começou na bilheteria do teatro, percorreu o calçadão da Rua XV de Novembro e dobrou a esquina na Rua Sete de Setembro. A distribuição teve início às 9h e, por volta das 14h30min, não havia mais bilhetes disponíveis.

Para Alexandre, a mobilização confirma a expectativa criada em torno da reabertura do principal equipamento cultural de Pelotas.

— A gente imaginava que teria uma procura grande, mas ela superou expectativas que já eram altas. É um momento histórico para a cidade — reconhece.

Segundo ele, a retomada das atividades também exige adaptações na rotina do teatro.

— A gente também está aprendendo a reabrir um espaço depois de 16 anos. Nem sempre conseguimos atender todo mundo da maneira que gostaríamos, mas estamos tentando resolver os problemas que surgem no dia a dia — pondera.

Teatro tem 461 lugares

Vista do interior do teatro, após reforma. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas

O Theatro Sete de Abril voltou a funcionar com 461 lugares, distribuídos entre plateia, camarotes e galeria. São 205 assentos na plateia, 104 nos camarotes de primeira ordem, 108 nos camarotes de segunda ordem e 44 lugares na terceira galeria.

Os espectadores com ingresso podem ocupar qualquer um desses setores, sem marcação prévia de assentos.

— O teatro continua com uma capacidade pequena para o tamanho da cidade. Sempre foi assim. Pelotas cresceu, mas o Sete de Abril continua sendo o mesmo patrimônio histórico — explica.

Outra novidade prevista para os próximos meses é a implantação de uma bilheteria digital. Segundo Alexandre, o processo de contratação da plataforma está em fase de licitação.

— A gente está em licitação para uma bilheteria própria do teatro. Isso vai facilitar bastante — adianta.

Programação até 18 de julho

A programação especial de reabertura prossegue até 18 de julho. Nesta quarta-feira, a atração é a apresentação da coreógrafa Diclea Ferreira de Souza, de 92 anos, que volta ao palco onde dança desde 1958.

Também estão previstas apresentações da Orquestra Estudantil Municipal, Coral Ojuobá, Coro da SPMM, Preto de Sapato, Teatro a Mil, Orquestra do Sesc, Poesia no Sete e Encontros no Choro.

O encerramento será com Nei Lisboa, no dia 18. O show ganhou uma sessão extra depois que os ingressos para a primeira apresentação se esgotaram rapidamente.

Serviço

Nem todas as apresentações terão a "fila dos sem ingresso". A exceção é o Poesia no Sete, que ocorre dia 16, no foyer do teatro, e terá capacidade para apenas 40 pessoas, e o show de Nei Lisboa, dia 18, que tem ingressos pagos e vendidos pela plataforma TicketSul. Já na apresentação do projeto Teatro a Mil, nos dias 13 e 14, os lugares dos camarotes de primeira e segunda ordem serão liberados ao público geral após o atendimento dos estudantes convidados. Para o concerto da Orquestra Jovem do Sesc, dia 15, parte dos ingressos será destinada previamente aos familiares dos músicos e convidados.



