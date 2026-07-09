Frederico Feijó

Frederico Feijó

Jornalista e publicitário, atua há cerca de 10 anos no Grupo RBS, com experiência em reportagem, produção e apresentação. Atualmente, é apresentador da Rádio Gaúcha.

Sete de Abril
Notícia

Quem ficou sem ingresso para o teatro mais antigo do RS ainda pode assistir aos espetáculos; veja como

Direção criou um sistema para ocupar assentos deixados vagos por espectadores que não comparecerem

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS