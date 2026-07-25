Quem é Juaquim? Conheça o ator que há 17 edições interpreta o português da Fenadoce

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Rodrigo Aliandro dá vida ao personagem que conquistou o público e virou um dos símbolos da Fenadoce. Gabriel Verísssimo / Agência RBS

Poucos personagens conseguem ultrapassar o palco e se tornar parte da identidade de um evento. Na Fenadoce, esse lugar pertence a Juaquim Quindim, o português de sotaque carregado que recebe visitantes, brinca com as doceiras, posa para fotografias e já se tornou parte da memória afetiva de milhares de visitantes.

Há 17 edições, quem dá vida ao personagem é o ator Rodrigo Aliandro, de 47 anos, natural de Jaguarão. Antes de interpretar o personagem, ele viveu outro português na Fenadoce: Vasco, que tinha uma personalidade completamente diferente.

— O Vasco era mais mandão, chegava dizendo que era o dono de tudo. O Juaquim já tem consciência da própria trajetória. Na cabeça dele, aprendeu as receitas, trabalhou e hoje cuida da doçaria. Ele conversa com todo mundo — conta.

A inspiração para o sotaque surgiu ainda na época em que Rodrigo integrava o Grupo Tholl. Brincadeiras durante os ensaios acabaram dando origem ao jeito de falar que, anos depois, seria incorporado ao personagem.

A transformação começa meses antes

Ainda em dezembro, Rodrigo deixa o cabelo crescer para compor o visual. Gabriel Veríssimo / Agencia RBS

A preparação para viver Juaquim começa muito antes da abertura dos portões da Fenadoce.

Ainda em dezembro, Rodrigo deixa o cabelo crescer para compor o visual. Depois, entram em cena o bigode, a maquiagem e o figurino usados diariamente durante a feira.

— Eu não posso chegar aqui de qualquer jeito. Em dezembro já começo a deixar o cabelo crescer porque preciso me preparar. Tem toda uma preparação para fazer o Juaquim — explica.

Quando a feira termina, o processo acontece ao contrário.

— Acaba a Fenadoce, eu tiro o bigode, corto o cabelo e praticamente ninguém me reconhece. Isso é o mais legal para mim. As pessoas conhecem o Juaquim, não o Rodrigo — afirma.

Segundo o ator, manter essa separação ajuda a preservar a magia do personagem, que "aparece" apenas durante a Fenadoce.

Juaquim percorre diariamente os corredores da Fenadoce, onde recebe visitantes e conversa com as doceiras. Rafael Takaki / Divulgação

O sotaque demora para ir embora

Depois de caracterizado, Rodrigo passa o dia inteiro vivendo Juaquim.

Recebe visitantes, conversa com os expositores, participa das atrações da programação e, neste ano, também integra o espetáculo infantil inspirado no livro de Jorge Braga.

Embora a rotina se repita diariamente, o ator afirma que a troca com o público faz cada dia ser diferente.

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Quando o dia termina, a energia acaba — mas o personagem nem sempre vai embora junto.

— Enquanto estou de Juaquim, eu sou o Juaquim. Quando chego em casa, estou completamente exausto. Às vezes demora para baixar o Juaquim — reconhece.

"Ele é como um grande amigo"

Depois de 17 edições, Rodrigo diz que Juaquim deixou de ser apenas um personagem.

— O Juaquim é tão intenso que parece um grande amigo. Às vezes acho que ele é até mais gente boa do que eu — brinca.

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O carinho do público faz parte da rotina. Crianças correm para abraçá-lo, adultos fazem fila para uma fotografia e muitos expositores fazem questão de encontrá-lo todos os anos.

Durante entrevistas e apresentações, Rodrigo também mantém viva a história criada para o personagem. Na ficção, Juaquim mora em Portugal e desembarca em Pelotas apenas durante a Fenadoce para acompanhar a produção dos doces.

— Eu venho ver como está a produção da cidade dos doces. Tenho que dar o meu pitaco — diverte-se.

De Juaquim ao cover de Ney Matogrosso

Fora da Fenadoce, Rodrigo Aliandro também sobe aos palcos como cover de Ney Matogrosso. Rodrigo Aliandro / Arquivo Pessoal

Fora da feira, Rodrigo também sobe aos palcos como cover de Ney Matogrosso. Desde 2015, apresenta um espetáculo em homenagem ao cantor, acompanhado por uma banda, com um repertório de cerca de 20 músicas.

O show já passou por diferentes cidades da Região Sul, incluindo Jaguarão, onde nasceu.

— Eu tenho um espetáculo em que faço uma homenagem ao Ney Matogrosso. Canto 20 músicas com uma banda ao vivo. Comecei esse show em 2015 e já apresentei em várias cidades da região — comenta.

Além da música, Rodrigo também atua como artista visual e escultor.

Arte no fogão

Rodrigo ainda divide a rotina entre a gastronomia e os palcos.

Pela manhã, trabalha como cozinheiro no Amor Amora Gastronomia. À tarde, troca o avental pelo figurino de Juaquim.

Para ele, cozinhar e atuar têm o mesmo propósito: proporcionar experiências às pessoas.

— Fazer comida também é arte. Assim como a arte alimenta a alma, a comida alimenta as pessoas — conclui.



