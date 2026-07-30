Frederico Feijó

Frederico Feijó

Jornalista e publicitário, atua há cerca de 10 anos no Grupo RBS, com experiência em reportagem, produção e apresentação. Atualmente, é apresentador da Rádio Gaúcha.

Inovação
Notícia

O doce vem primeiro. Depois, a bebida: conheça os bombons alcoólicos da Fenadoce

Doceria de Pelotas criou receitas com vinho, Amarula, espumante e Blue Curaçao servidas com ampolas para completar a degustação

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS