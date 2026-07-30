O doce vem primeiro. Depois, a bebida: conheça os bombons alcoólicos da Fenadoce

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Produção artesanal aposta em sabores alcoólicos e na curiosidade do público para reinventar algumas receitas. Gabriel Verísssimo / Agência RBS

Entre os doces tradicionais da Fenadoce, uma pequena ampola transparente tem chamado a atenção de quem passa pela banca da Doceria Dona Xica. Dentro dela há vinho, Amarula, espumante ou Blue Curaçao. O conteúdo acompanha bombons desenvolvidos pela doceira Simone Bicca, que apostou nos sabores alcoólicos para oferecer uma experiência diferente aos visitantes da feira.

A ideia surgiu há dois anos, também na Fenadoce. Simone conseguiu lançar dois sabores — vinho e Amarula — apenas no penúltimo dia do evento. A boa receptividade fez com que eles retornassem na edição seguinte e, neste ano, ganhassem novos integrantes: os bombons de espumante e Blue Curaçao.

— A correria era muito grande e eu não estava conseguindo preparar antes. No ano passado eles ficaram durante toda a Fenadoce e, agora, resolvemos ampliar a linha com novos sabores — conta.

Mais do que adicionar bebidas à receita, Simone buscava criar uma forma diferente de consumir o doce. A ideia inicial era que a ampola fosse apertada para injetar o líquido diretamente no bombom. Mas a consistência da massa impediu a experiência.

— Eu queria que a pessoa injetasse a bebida e fosse comendo. Só que a massa de leite condensado é muito densa. Então a melhor forma é retirar a ampola, ir pingando a bebida e saboreando junto com o doce — explica.

Cada bombom recebeu uma receita própria. O de vinho combina brigadeiro branco com mousse de vinho no recheio. O de Amarula mistura a bebida ao doce de leite na massa. O lançamento de espumante leva a bebida incorporada ao brigadeiro, uma uva verde no centro e a ampola para completar a degustação. Já o Blue Curaçao reúne o licor e seu xarope ao brigadeiro, preservando a característica cor azul da bebida.

Blue Curaçao lidera as vendas

Entre os quatro sabores alcoólicos, o Blue Curaçao tornou-se o campeão de vendas desta edição da Fenadoce. Para Simone, a aparência diferente ajuda a despertar a curiosidade do público.

— Acho que o azul chama muita atenção. Além disso, ele tem uma pegada cítrica, de laranja com blueberry, e o pessoal tem curtido bastante — afirma.

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Apesar do custo maior de produção, provocado tanto pelas bebidas quanto pelas ampolas, a doceira decidiu manter o mesmo preço dos demais bombons.

— Tem um custo um pouco maior, mas conseguimos balancear para manter o mesmo valor dos outros doces — relata.

Novidades a cada edição

Os bombons alcoólicos fazem parte da estratégia da doceira para apresentar novidades todos os anos. Segundo Simone, meses antes da abertura da feira os clientes já começam a perguntar quais serão os lançamentos da edição seguinte.

— Em maio, o pessoal já começa a perguntar quais serão as novidades. As pessoas vêm conhecer os doces tradicionais de Pelotas, aqueles que têm mais de 200 anos de história, mas também querem experimentar algo novo. Elas procuram essa experiência — argumenta.

Além dos doces alcoólicos, Simone também criou outro sabor que desperta curiosidade: o brigadeiro de bacon. Inspirado no costume dos pelotenses de acrescentar bacon aos lanches, o doce combina mousse de chocolate branco, farofa de bacon e pedaços de bacon fritos.

— O primeiro sabor que aparece é o salgado. Depois, quando a pessoa continua mastigando, o leite condensado abraça tudo e aí vem o doce. É uma experiência diferente — detalha.

Para a doceira, inovar é uma forma de manter viva a tradição sem deixar de acompanhar a curiosidade do público.

— A Fenadoce sempre será conhecida pelos doces tradicionais, e eles precisam continuar sendo valorizados. Mas quem visita a feira também quer descobrir novos sabores. É isso que nos desafia a criar algo diferente a cada edição — conclui.



