Cleverton Ferigolo conta que ideia surgiu justamente a partir da repercussão do doce na internet. Frederico Feijó / Agência RBS

O sucesso do Morango do Amor ganhou uma versão líquida na 32ª Fenadoce. Produzido pela cervejaria artesanal Topa Beer, de Frederico Westphalen, o Chope de Morango do Amor estreou nesta edição da feira como uma das novidades do Pavilhão da Agricultura Familiar.

Inspirada no doce que se popularizou nas redes sociais, a bebida já ocupa a segunda posição entre os rótulos mais vendidos da empresa.

Segundo o proprietário da cervejaria, Cleverton Ferigolo, a ideia surgiu justamente a partir da repercussão do doce na internet. Hoje, o chope perde apenas para o tradicional rótulo de bergamota, principal produto da marca.

Leia Mais O que um dinossauro fazia no meio da Fenadoce? Entenda a ação que chamou a atenção dos visitantes

— Aproveitamos a onda do Morango do Amor. Lançamos o produto na Expointer e a aceitação foi muito boa. Hoje ele já está entre os nossos principais rótulos e disputa espaço com o chope de bergamota, que continua sendo o nosso carro-chefe — relata.

Feito com polpa de fruta

Apesar do nome remeter ao doce, Ferigolo explica que a bebida não leva chocolate nem aromatizantes artificiais.

O chope é produzido a partir de uma cerveja Pilsen, com 4,2% de teor alcoólico, que recebe polpa natural de morango durante o processo de fabricação.

Segundo o empresário, a principal surpresa para quem experimenta a bebida é justamente o equilíbrio entre o sabor da fruta e a leveza característica do chope.

— A primeira reação das pessoas é dizer que imaginavam uma bebida muito doce. Depois que provam, normalmente se surpreendem. Ela é leve, refrescante e não é enjoativa — comenta.

A proposta, afirma, foi desenvolver um produto fácil de beber e que também agradasse consumidores que normalmente não têm o hábito de consumir cervejas artesanais.

Da vinícola para a cervejaria

A história da empresa começou antes da produção de cervejas.

A família Ferigolo mantinha uma vinícola como parte de um projeto de sucessão na propriedade rural. A partir dessa experiência, nasceu, há cerca de dez anos, a Topa Beer, mantendo a proposta de trabalhar com produção artesanal e ingredientes naturais.

— Tudo começou com a vinícola da família. Depois desenvolvemos a cervejaria, sempre buscando manter um processo artesanal, com controle de qualidade e o mínimo possível de ingredientes artificiais — lembra.

Oito horas de viagem até Pelotas

Para participar da Fenadoce, o empresário percorreu cerca de oito horas de estrada entre Frederico Westphalen e Pelotas.

Durante os 19 dias da feira, permanece longe da família para apresentar os produtos da cervejaria aos visitantes.

Mesmo com a distância, ele afirma que a participação compensa.

— Primeiro é uma satisfação estar aqui. A estrutura da Fenadoce está muito boa e o Pavilhão da Agricultura Familiar oferece excelentes condições para quem vem de longe. Vale a pena porque conseguimos mostrar nosso trabalho para pessoas de todo o Estado — aponta.

Enquanto atende os visitantes, Ferigolo revela que já prepara uma novidade para a próxima Expointer.

O lançamento ainda é mantido em sigilo, mas a expectativa é repetir o sucesso alcançado pelo Chope de Morango do Amor.

— Vai ser um produto tão ou mais viral quanto o Morango do Amor — projeta.

