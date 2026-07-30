Livro resgata relação de Charly García com o Brasil

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Charly García durante apresentação em Porto Alegre, uma das cidades brasileiras que tiveram papel importante na trajetória do músico argentino. Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

Quem quiser garantir um exemplar da primeira edição de Pasajero en trance – uma história de Charly García no Brasil tem até o fim desta quinta-feira (30) para participar do financiamento coletivo que vai ajudar a viabilizar a publicação da obra.

A campanha busca custear parte dos gastos com edição, revisão, impressão e licenciamento de imagens históricas. Escrito pelo jornalista Diego Queijo, o livro tem lançamento previsto para novembro pela Satolep Press e reúne mais de dois anos de pesquisa, com mais de 70 entrevistas realizadas no Brasil e na Argentina.

Segundo o autor, mais de 100 exemplares já foram reservados pelos apoiadores. Além do livro, quem participa da campanha terá o nome impresso entre os colaboradores da edição limitada e poderá adquirir recompensas exclusivas.

— Estou muito satisfeito com a mobilização. É um financiamento flexível, então o livro será publicado independentemente de atingir a meta. O apoio ajuda a produzir a obra da forma como ela foi pensada — afirma.

Charly estrelou o primeiro Planeta Atlântida, em 1996. Dulce Helfer / Agencia RBS

A ideia do livro surgiu da curiosidade de Diego sobre as inúmeras histórias envolvendo Charly García no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, Estado onde o músico argentino realizou algumas de suas apresentações mais marcantes.

— Sempre gostei muito do Charly e ouvia muitas histórias sobre ele, principalmente no Rio Grande do Sul. Quando comecei a conversar com algumas pessoas, percebi que havia um material enorme e pouco documentado. Uma história puxava outra e o projeto acabou se tornando muito maior do que eu imaginava — conta.

Ao longo da pesquisa, o jornalista percorreu cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, consultou livros argentinos, arquivos públicos e privados e reuniu documentos, fotografias e registros históricos para reconstruir a trajetória de Charly García no Brasil.

A obra também busca compreender como o intercâmbio entre músicos brasileiros e argentinos ajudou a aproximar as cenas musicais dos dois países.

Entre os entrevistados estão Gilberto Gil, Pedro Aznar, Charles Gavin, Flávio Venturini, Thedy Corrêa, Paulinho Moska, Vitor Ramil, integrantes d'Os Paralamas do Sucesso, além de produtores, empresários, pesquisadores e jornalistas brasileiros e argentinos.

Um dos episódios resgatados no livro é o reencontro entre Gilberto Gil e Charly García nos bastidores do show de despedida do brasileiro em Buenos Aires, neste ano. Durante a entrevista, Gil revelou ao autor que a primeira pergunta feita pelo argentino foi sobre o estado de saúde de Milton Nascimento.

— O Charly perguntou imediatamente como estava o Milton. Isso mostra a admiração que ele sempre teve pela música brasileira e como essas relações atravessaram décadas — relata Diego.

Outro momento marcante da pesquisa ocorreu quando o próprio Charly García tomou conhecimento do projeto.

— Recebi uma mensagem enviada pelo assistente pessoal dele dizendo que o Charly tinha gostado da ideia e aprovado o livro. Foi uma surpresa muito boa.

Previsto para novembro, Pasajero en trance – uma história de Charly García no Brasil promete reunir histórias inéditas sobre um dos maiores nomes do rock latino-americano e lançar um novo olhar sobre a influência do Brasil na trajetória do artista argentino.

Como apoiar o projeto

Os interessados em contribuir com a publicação de Pasajero en trance – uma história de Charly García no Brasil podem participar do financiamento coletivo até as 23h59min desta quinta-feira (30), pela plataforma Catarse.

Além de garantir um exemplar da edição limitada, os apoiadores terão o nome impresso entre os colaboradores do livro e poderão adquirir recompensas exclusivas, como brindes produzidos especialmente para a campanha.