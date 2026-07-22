Licor de bombom de morango é a aposta de destilaria gaúcha na Fenadoce

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Lançamento da Alto da Cruz combina cachaça, chocolate, leite condensado e morango. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Depois de transformar o quindim em bebida e fazer sucesso na edição passada da Fenadoce, a Destilaria Alto da Cruz buscou outro símbolo das vitrines da feira para inspirar o lançamento deste ano. O resultado foi um licor de bombom de morango, desenvolvido durante cinco meses até alcançar o equilíbrio desejado.

A novidade combina quatro sabores: a cachaça, principal produto da destilaria, chocolate, leite condensado e morango. A proposta é reproduzir, na bebida, as camadas encontradas no doce.

— A gente quer que a pessoa sinta quatro coisas: a cachaça, porque é a identidade da destilaria, o chocolate da cobertura, o leite condensado do branquinho e o morango — explica o proprietário Mateus Camargo.

A garrafa é comercializada por R$ 70 no Pavilhão da Agricultura Familiar. O produto tem teor alcoólico de 18%, padrão adotado pela empresa para a linha de licores.

Receita exigiu adaptações

A ideia inicial era utilizar o próprio bombom de morango na produção, assim como ocorre com o licor de quindim, elaborado em parceria com a Doces Nina. A diferença de acidez entre as frutas, no entanto, dificultou a padronização da bebida.

Produto tem teor alcoólico de 18%, padrão adotado pela empresa para a linha de licores. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Segundo Camargo, os primeiros testes variavam conforme o lote de morangos. Frutas mais verdes, por exemplo, alteravam a acidez e comprometiam o resultado.

— Esse foi o produto que mais deu trabalho. A gente tentou fazer com o bombom, mas cada lote de morango se comportava de uma maneira. Às vezes, a fruta estava um pouco mais verde e já causava problema — conta.

A solução foi trabalhar separadamente os ingredientes que compõem o doce. A receita leva concentrado de morango, chocolate e uma base feita com leite condensado.

— Foi um susto porque o prazo para a feira estava se esgotando, mas conseguimos chegar ao equilíbrio que queríamos.

O lançamento também ganhou um detalhe visual. A garrafa recebe um pequeno pingente em formato de morango, produzido inicialmente em impressora 3D.

Bebidas inspiradas na cultura regional

A aproximação entre a destilaria e produtos associados à região começou na Fenadoce 2025, com o lançamento do licor de quindim. Para Camargo, desenvolver bebidas inspiradas em doces e referências locais é uma forma de diferenciar a marca.

— A gente busca fazer o que os outros não fazem. Existe um apelo à nossa cultura e à nossa tradição, então tentamos fomentar cada vez mais os produtos que são típicos do Sul — explica.

O novo sabor começou a despertar a curiosidade dos visitantes antes mesmo da abertura da feira, após a divulgação nas redes sociais.

— O pessoal já chegava perguntando onde estava o licor de bombom de morango — afirma.

A destilaria também prepara outro lançamento, previsto para ser apresentado durante a Expointer. Os detalhes ainda não foram revelados.

Portfólio ampliado

A Destilaria Alto da Cruz completou três anos no início de 2026. A primeira participação em uma feira ocorreu justamente no Pavilhão da Agricultura Familiar da Fenadoce, quando o negócio comercializava apenas cachaças.

Destilaria Alto da Cruz completou três anos no início de 2026. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

A linha de licores começou a ser desenvolvida no ano seguinte. Mesmo com a ampliação do portfólio, todas as bebidas dessa categoria continuam tendo a cachaça como base.

— Esse é o nosso diferencial. A gente trabalha os licores com cachaça, sem esconder essa presença. É a identidade do produto — resume.

Enquanto os licores são padronizados com teor alcoólico de 18%, as cachaças produzidas pela empresa variam entre 38% e 48%, conforme o tipo.



