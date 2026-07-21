Ela chegou ao Brasil aos seis anos e mantém viva tradição portuguesa na Fenadoce

Frederico Feijó

Frederico Feijó

Jornalista e publicitário, atua há cerca de 10 anos no Grupo RBS, com experiência em reportagem, produção e apresentação. Atualmente, é apresentador da Rádio Gaúcha.

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