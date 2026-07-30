Conheça a fábrica de Pelotas que produz quase todos os pastéis de nata da Fenadoce

Quase todos os pastéis de nata vendidos na Fenadoce saem de uma única fábrica de Pelotas. Durante a feira, a San Sebastian chega a produzir 3 mil unidades por dia para abastecer praticamente todas as docerias do evento. Por trás da produção está a história de Brunno Pereira Borges, que aprendeu a receita tradicional com um casal de portugueses e transformou o negócio em uma referência na fabricação do doce.
Brunno entrou em uma padaria aos 12 anos e nunca mais deixou a profissão. O caminho até comandar a fábrica começou em 2017, quando ele e a esposa, Samanta Souza Lima, administravam uma padaria em Pelotas e conheceram um casal de portugueses que havia chegado ao Brasil produzindo doces.
Receita foi aprendida com portugueses
A amizade deu origem a uma oportunidade inesperada. O casal, recém-chegado a Pelotas, comentou que gostaria de produzir um pastel de nata semelhante ao que conhecia em Portugal, e Brunno ofereceu a estrutura da padaria para os primeiros testes. Entre chamadas de vídeo com pessoas no país europeu e sucessivos ajustes na receita, eles chegaram ao padrão utilizado até hoje.
— A única diferença é a matéria-prima. As medidas, os pesos e todo o processo de produção seguem o modelo português — explica.
Com o tempo, Brunno passou a produzir a massa folhada para a fábrica criada pelo casal. Depois de enfrentar dificuldades financeiras, vendeu a padaria e foi trabalhar com os portugueses. No fim de 2019, quando eles decidiram retornar definitivamente para Portugal, Brunno e Samanta assumiram a empresa.
De uma padaria à maior fornecedora da Fenadoce
A mudança coincidiu com o início da pandemia. Nos primeiros meses, o casal precisou conciliar a produção dos pastéis com outros trabalhos para manter a renda, mas a empresa conseguiu atravessar o período e voltou a crescer com o fim das restrições.
Hoje, a San Sebastian fornece pastéis de nata para praticamente todas as docerias da Fenadoce e também distribui os produtos para parceiros em diferentes regiões do Rio Grande do Sul e do Paraná.
Produção começa um dia antes
Segundo Brunno, o maior desafio está na massa folhada. Ela precisa descansar por pelo menos 12 horas antes de ser modelada, recheada e assada. Já o recheio é preparado diariamente.
Um detalhe costuma surpreender os consumidores: apesar da aparência, o recheio não é creme de confeiteiro.
— Muita gente acha que é creme de confeiteiro, mas não é. A nossa nata é feita todos os dias com leite, ovos, gemas e açúcar. O pastel vendido hoje foi produzido hoje — detalha.
A equipe fixa é formada por cinco pessoas, mas ganha reforço durante a Fenadoce para atender ao aumento da demanda. Nesta edição da feira, a empresa também lançou uma versão de maracujá, ampliando o catálogo sem deixar de lado o produto que deu origem ao negócio.
— Queremos continuar crescendo, desenvolver novos sabores e novos produtos, mas mantendo a qualidade que fez a empresa chegar até aqui — resume.
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