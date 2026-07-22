Cinco dias de trabalho e seis horas ralando nozes: Camafeu gigante com quase 13 quilos é preparado na Fenadoce

Os visitantes da Fenadoce acompanharam, na tarde desta quarta-feira (22), a finalização de um camafeu gigante de 12,870 quilos, produzido pela equipe da Escola de Gastronomia do Senac Pelotas durante o Festival de Gastronomia da feira. Cerca de 250 vezes maior do que um camafeu tradicional, o doce foi preparado com a receita original, mas exigiu adaptações técnicas e um trabalho artesanal que começou cinco dias antes da apresentação.

A chef Raquel Marasca, responsável pela produção, explica que a proposta foi valorizar um dos doces mais tradicionais da confeitaria pelotense sem alterar sua essência.

Resultado final é cerca de 250 vezes maior que um camafeu tradicional, Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

— A gente queria mostrar a riqueza da nossa doçaria. Pelotas já é reconhecida pelos doces, mas ainda precisamos valorizar cada vez mais essa tradição construída pelas doceiras ao longo de décadas — relata.

Cinco dias de preparação

Muito antes de o público acompanhar a cobertura do doce, professores e alunos já estavam envolvidos na produção.

O trabalho começou com a compra dos ingredientes e o planejamento da receita em uma escala inédita. Durante a Fenadoce, a equipe também enfrentou dificuldades para encontrar alguns insumos devido ao aumento da procura na região.

A chef Raquel Marasca comandou a produção e a finalização do maior camafeu já feito durante o Festival de Gastronomia. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Foram necessários cerca de cinco dias até que a massa estivesse pronta para receber o fondant.

Ao todo, a receita utilizou três quilos de farinha de nozes, três quilos de açúcar, 90 gemas de ovos e uma pequena quantidade de farinha de rosca, ingrediente que ajuda a absorver a gordura natural das nozes.

Depois de pronta, a massa permaneceu em descanso por um dia para adquirir firmeza antes da etapa de cobertura.

Seis horas apenas ralando as nozes

A etapa mais demorada da produção também foi uma das mais importantes para garantir a qualidade do doce.

Em vez de utilizar processadores, a equipe optou por ralar manualmente cerca de quatro quilos de nozes, trabalho que levou aproximadamente seis horas.

Segundo Raquel, a escolha foi técnica. Quando a noz é processada, libera uma quantidade maior de gordura, o que altera a textura da massa. Ralada manualmente, esse processo ocorre de forma mais controlada.

— Se a gente processasse as nozes, elas soltariam muito óleo. Para manter a receita original e a consistência do camafeu, optamos por ralar tudo manualmente — explica.

O trabalho mobilizou professores e alunos da escola durante praticamente um turno inteiro.

Cobertura foi feita diante do público

Com a massa já firme, a etapa final ocorreu durante o Festival de Gastronomia.

O fondant, preparado apenas com açúcar e água, foi aquecido até atingir o ponto ideal e despejado, aos poucos, sobre toda a superfície do doce.

Por causa das baixas temperaturas registradas nesta quarta-feira, o processo precisou ser realizado rapidamente.

— O fondant seca muito rápido no frio. Tivemos que trabalhar com bastante agilidade para conseguir cobrir todo o doce — detalha.

Depois da cobertura branca, veio uma das etapas mais delicadas: a colocação da grande noz que decora o topo do camafeu.

A peça foi modelada e pintada manualmente por uma aluna do curso de Gastronomia com experiência em trabalhos artísticos. O acabamento levou cerca de duas horas.

Segundo a equipe, reproduzir o formato natural da noz exigiu atenção aos detalhes para preservar a identidade visual do doce tradicional.

Receita preservada

Doce foi produzido com a receita tradicional e levou quase uma semana para ficar pronto antes de ser finalizado diante dos visitantes da feira. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Embora tenha sido produzido em uma dimensão inédita, o camafeu gigante manteve praticamente a mesma composição utilizada pelas doceiras de Pelotas.

A única adaptação ocorreu na forma de preparo, justamente para preservar a textura da receita e evitar o excesso de gordura liberado pelas nozes.

Para Raquel, esse era um compromisso desde o início do projeto.

— A ideia nunca foi apenas fazer um doce grande. O importante era mostrar que a técnica artesanal continua sendo o principal ingrediente da confeitaria pelotense — resumiu.



