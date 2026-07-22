Cinco dias de trabalho e seis horas ralando nozes: Camafeu gigante com quase 13 quilos é preparado na Fenadoce

Os visitantes da Fenadoce acompanharam, na tarde desta quarta-feira (22), a finalização de um camafeu gigante de 12,870 quilos, produzido pela equipe da Escola de Gastronomia do Senac Pelotas durante o Festival de Gastronomia da feira. Cerca de 250 vezes maior do que um camafeu tradicional, o doce foi preparado com a receita original, mas exigiu adaptações técnicas e um trabalho artesanal que começou cinco dias antes da apresentação.
A chef Raquel Marasca, responsável pela produção, explica que a proposta foi valorizar um dos doces mais tradicionais da confeitaria pelotense sem alterar sua essência.
— A gente queria mostrar a riqueza da nossa doçaria. Pelotas já é reconhecida pelos doces, mas ainda precisamos valorizar cada vez mais essa tradição construída pelas doceiras ao longo de décadas — relata.
Cinco dias de preparação
Muito antes de o público acompanhar a cobertura do doce, professores e alunos já estavam envolvidos na produção.
O trabalho começou com a compra dos ingredientes e o planejamento da receita em uma escala inédita. Durante a Fenadoce, a equipe também enfrentou dificuldades para encontrar alguns insumos devido ao aumento da procura na região.
Foram necessários cerca de cinco dias até que a massa estivesse pronta para receber o fondant.
Ao todo, a receita utilizou três quilos de farinha de nozes, três quilos de açúcar, 90 gemas de ovos e uma pequena quantidade de farinha de rosca, ingrediente que ajuda a absorver a gordura natural das nozes.
Depois de pronta, a massa permaneceu em descanso por um dia para adquirir firmeza antes da etapa de cobertura.
Seis horas apenas ralando as nozes
A etapa mais demorada da produção também foi uma das mais importantes para garantir a qualidade do doce.
Em vez de utilizar processadores, a equipe optou por ralar manualmente cerca de quatro quilos de nozes, trabalho que levou aproximadamente seis horas.
Segundo Raquel, a escolha foi técnica. Quando a noz é processada, libera uma quantidade maior de gordura, o que altera a textura da massa. Ralada manualmente, esse processo ocorre de forma mais controlada.
— Se a gente processasse as nozes, elas soltariam muito óleo. Para manter a receita original e a consistência do camafeu, optamos por ralar tudo manualmente — explica.
O trabalho mobilizou professores e alunos da escola durante praticamente um turno inteiro.
Cobertura foi feita diante do público
Com a massa já firme, a etapa final ocorreu durante o Festival de Gastronomia.
O fondant, preparado apenas com açúcar e água, foi aquecido até atingir o ponto ideal e despejado, aos poucos, sobre toda a superfície do doce.
Por causa das baixas temperaturas registradas nesta quarta-feira, o processo precisou ser realizado rapidamente.
— O fondant seca muito rápido no frio. Tivemos que trabalhar com bastante agilidade para conseguir cobrir todo o doce — detalha.
Depois da cobertura branca, veio uma das etapas mais delicadas: a colocação da grande noz que decora o topo do camafeu.
A peça foi modelada e pintada manualmente por uma aluna do curso de Gastronomia com experiência em trabalhos artísticos. O acabamento levou cerca de duas horas.
Segundo a equipe, reproduzir o formato natural da noz exigiu atenção aos detalhes para preservar a identidade visual do doce tradicional.
Receita preservada
Embora tenha sido produzido em uma dimensão inédita, o camafeu gigante manteve praticamente a mesma composição utilizada pelas doceiras de Pelotas.
A única adaptação ocorreu na forma de preparo, justamente para preservar a textura da receita e evitar o excesso de gordura liberado pelas nozes.
Para Raquel, esse era um compromisso desde o início do projeto.
— A ideia nunca foi apenas fazer um doce grande. O importante era mostrar que a técnica artesanal continua sendo o principal ingrediente da confeitaria pelotense — resumiu.
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