Carnaval de Pelotas terá desfiles na data oficial pelo segundo ano consecutivo

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General Telles foi a campeã do Grupo Especial em 2026. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas

O Carnaval de Pelotas 2027 deve ser realizado novamente na data oficial da folia, repetindo o modelo adotado neste ano. A confirmação será o principal anúncio do lançamento da próxima edição da festa, marcado para esta segunda-feira (27), às 19h30min, no Theatro Sete de Abril.

A manutenção do calendário representa uma mudança em relação aos anos anteriores, quando os desfiles chegaram a ser realizados fora do período tradicional. A expectativa da prefeitura é consolidar o Carnaval de Pelotas no calendário oficial e ampliar o tempo de preparação das escolas de samba, bandas carnavalescas e blocos burlescos.

A decisão já havia sido antecipada durante audiência pública realizada em 14 de julho, na Câmara de Vereadores, que reuniu representantes da prefeitura, das entidades carnavalescas e do Legislativo para discutir os rumos da festa. Na ocasião, o secretário de governo, Diego Gonçalves, afirmou que o município pretende manter o modelo implantado em 2026.

— Nós faremos novamente na data oficial. Agora que chegamos a um ponto de equilíbrio do ponto de vista organizativo, do relacionamento e do entendimento do que as entidades e a população esperam, temos que dar um salto de qualidade. O Carnaval de Pelotas não precisa se adequar à região ou ao Estado. Quem quiser fazer carnaval agora vai ter que se adequar à data de Pelotas, porque nós temos uma tradição e um legado respeitados no Brasil inteiro — afirmou.

Durante a audiência, o Executivo também defendeu que a edição de 2027 será a primeira a contar com planejamento completo desde o início da atual gestão.

— No primeiro ano fizemos o carnaval às pressas. No segundo já tivemos mais planejamento. Para o terceiro carnaval, prometemos um salto de qualidade — disse Diego.

A definição da data foi bem recebida pelas entidades carnavalescas, que defendem a permanência dos desfiles em fevereiro, mas cobram que a organização comece com antecedência. O presidente do Conselho da Associação das Entidades de Carnavalescas de Pelotas (Assecap), Jorge Vasques, destacou que a manutenção da data precisa ser acompanhada de definições sobre o financiamento da festa.

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— Ninguém está contra fazer na data oficial. A gente só precisa que se crie um ambiente favorável para conseguir fazer na data oficial. Isso passa pela subvenção. A gente precisa saber quanto e quando esses valores serão repassados — afirmou.

Lançamento ocorre nesta segunda-feira

A confirmação do calendário deverá ocorrer durante a cerimônia de lançamento do Carnaval de Pelotas 2027, promovida pela prefeitura no Theatro Sete de Abril. O evento reunirá autoridades municipais, representantes das entidades carnavalescas e integrantes da comunidade do samba.

Na mesma solenidade serão entregues os troféus às entidades campeãs do Carnaval 2026 e os Estandartes de Ouro Agostinho Trindade e Jorge Ari, concedidos aos destaques individuais das escolas de samba, bandas carnavalescas e blocos burlescos. Ao final, as entidades premiadas farão apresentações no palco do teatro, com encerramento da campeã do Grupo Especial, General Telles.



