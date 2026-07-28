Carnaval de Pelotas 2027 já tem datas definidas; confira o que foi anunciado

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Candinha da Cerquinha celebrou a conquista do título entre os blocos burlescos da folia de 2026. Frederico Feijó / Agência RBS

O Carnaval de Pelotas 2027 será realizado entre os dias 6 e 9 de fevereiro, mantendo a festa no período oficial da folia pelo segundo ano consecutivo. O anúncio foi feito pelo prefeito Fernando Marroni durante o lançamento da próxima edição, realizado na noite de segunda-feira (27), no Theatro Sete de Abril.

A confirmação consolida uma mudança iniciada neste ano, quando Pelotas voltou a realizar os desfiles no mesmo período do restante do país. Segundo o prefeito, a decisão busca recolocar a cidade no circuito nacional do Carnaval e fortalecer uma tradição que marcou a história do município.

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— Entendemos que, para recuperar o nosso carnaval, não bastava ter estrutura e entidades dedicadas. Era necessário que Pelotas voltasse a estar conectada com o Carnaval do Brasil. Enquanto o país inteiro vivia esse momento, nós ficávamos esperando outra data para fazer a nossa festa. Isso nos desconectava do espírito do Carnaval — afirmou Marroni.

O prefeito ressaltou que a retomada da data oficial também representa o fortalecimento da identidade cultural da cidade.

— Pelotas sempre soube fazer carnaval e exportou essa cultura para todo o Rio Grande do Sul. Queremos reafirmar essa tradição e fazer com que a cidade volte a se orgulhar de ter um dos melhores carnavais do país — disse.

Antecipação do planejamento

Durante o lançamento, Marroni afirmou que a prefeitura pretende antecipar o cronograma financeiro para que as entidades possam iniciar os preparativos com mais tranquilidade.

Segundo ele, a expectativa é que os repasses e o planejamento estejam definidos ainda neste ano, permitindo que escolas de samba, bandas carnavalescas e blocos iniciem a produção de fantasias, alegorias e enredos com maior antecedência.

— Neste ano vamos poder fazer a antecipação. Até dezembro queremos ter todo o valor do Carnaval pago junto com as entidades para que elas possam movimentar seus barracões e organizar a festa com antecedência — afirmou.

O prefeito também disse que irá analisar as reivindicações apresentadas pelas entidades carnavalescas e as sugestões debatidas durante a audiência pública realizada na Câmara de Vereadores no último dia 14 de julho.

— É nesse diálogo entre quem faz o Carnaval e o poder público que vamos criar as condições para que Pelotas volte a ter um dos melhores carnavais do Rio Grande do Sul e do Brasil — destacou.

Folia movimenta cultura e economia

Na abertura da cerimônia, a presidente da Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap), Vanessa Velleda, destacou que o Carnaval representa muito mais do que os dias de desfile.

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— O Carnaval não é apenas a noite do desfile. Ele é arte, memória, trabalho de um ano inteiro, economia e economia criativa. Envolve quadras, costureiras, aderecistas, ritmistas, músicos, passistas, mestres-salas, porta-bandeiras, dirigentes e centenas de famílias pelotenses — afirmou.

Durante o evento, a Assecap entregou oficialmente ao prefeito um documento técnico com propostas para fortalecer o Carnaval de Pelotas. Entre elas estão a criação de editais específicos para o Carnaval, a ampliação gradual da subvenção às entidades, a antecipação do calendário financeiro e a criação de um grupo permanente de discussão sobre a organização da festa.

— Que possamos construir, com união, respeito e planejamento, um Carnaval cada vez mais forte, organizado e à altura da história de Pelotas — concluiu Vanessa.

Programação em construção

Com a confirmação do período da festa, resta agora a divulgação do cronograma oficial dos desfiles. A prefeitura ainda não informou em quais datas ocorrerão as apresentações das bandas carnavalescas, blocos burlescos, escolas de samba mirins e escolas de samba.

A tendência, porém, é que seja mantido o modelo adotado em 2026, com os blocos burlescos desfilando no sábado, as escolas de samba no domingo e as bandas carnavalescas na segunda-feira. A programação deverá ser encerrada na terça-feira de folia com a apuração das notas e o tradicional desfile das campeãs, embora essa divisão ainda dependa de confirmação oficial.

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Além de marcar o início da preparação para o Carnaval de 2027, a cerimônia no Theatro Sete de Abril reuniu representantes das entidades carnavalescas para a entrega dos troféus aos campeões do Carnaval de 2026 e dos Estandartes de Ouro Agostinho Trindade e Jorge Ari, concedidos aos destaques da última edição.



