Brigadeiro com pimenta? Conheça o doce que mistura ardência e sabor

Novidade combina massa de branquinho com geleia de pimenta. Gabriel Verísssimo / Agência RBS

Quem passa pelo estande da Doces Onélia na Fenadoce pode estranhar a principal novidade apresentada nesta edição da feira. Afinal, a pimenta costuma ser associada a pratos salgados, e não a uma vitrine repleta de doces. Foi justamente essa combinação inusitada que inspirou o lançamento do brigadeiro de pimenta.

A receita combina uma massa de branquinho com geleia de pimenta e um pedaço de pimenta dedo-de-moça sem sementes, na finalização. O resultado é um doce que começa com sabor tradicional e termina com uma leve ardência.

A criação é de Tássia Mendes Leite, filha da doceira Onélia Mendes, responsável por desenvolver novos sabores para a confeitaria da família.

— Todo ano a gente procura criar alguma coisa diferente. Neste ano surgiram ideias como pistache e leite Ninho, mas esses sabores já estão na moda. Como a Tássia gosta muito de pimenta, resolveu fazer um teste. No começo achei que não tinha nada a ver, mas depois vi que ficou muito bom — conta Onélia.

Ardência sem exagero

Apesar do nome, o brigadeiro de pimenta não foi pensado para quem aprecia sabores extremamente picantes. Segundo Onélia, a geleia é utilizada para complementar o doce, sem esconder o sabor característico do branquinho.

— Primeiro a pessoa sente o doce. Depois é que aparece aquele gostinho de pimenta na boca. Não é uma coisa forte. É bem equilibrado — garante.

De acordo com a doceira, a novidade tem despertado a curiosidade principalmente entre os visitantes que procuram experimentar sabores diferentes durante a Fenadoce.

Na Doces Onélia, apresentar um lançamento durante a feira tornou-se tradição. Gabriel Verísssimo / Agência RBS

Inovar faz parte da tradição

Na Doces Onélia, apresentar um lançamento durante a feira tornou-se tradição. A cada edição, a família busca desenvolver uma receita inédita para atrair o público.

— Tem que inventar alguma coisa nova. Senão, fica sempre no quindim e nos doces tradicionais. Tem muita gente que vem aqui justamente para descobrir qual é a novidade do ano — defende.



