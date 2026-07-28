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Quem acompanha as redes sociais de André Chiesa dificilmente passa muito tempo sem ser transportado para a infância. Basta um vídeo começar para que surjam na bateria as trilhas de He-Man, Thundercats, Jaspion, Jiraiya, Indiana Jones, videogames clássicos e até programas de televisão como Jô Soares, Silvio Santos e Chico Anysio.

O resultado dessa mistura entre música e nostalgia impressiona. Em cerca de três anos, o baterista gaúcho acumulou aproximadamente 45 milhões de visualizações e publicou mais de 500 vídeos, tornando-se uma das referências entre os criadores de conteúdo voltados ao universo musical.

Natural de Santa Vitória do Palmar, André construiu praticamente toda a carreira profissional em Pelotas com a banda Pimenta Buena e tocou com dezenas de músicos da cidade durante quase três décadas.

Após se mudar para Joinville, em Santa Catarina, percebeu que precisaria encontrar uma nova forma de mostrar seu trabalho.

— Eu fiz a minha carreira toda em Pelotas. Quando cheguei em Joinville, estava completamente perdido. Pensei: "Como vou entrar na cena musical daqui?". Aí comecei a produzir conteúdo para a internet.

A aposta na nostalgia

Os primeiros vídeos tinham foco em técnicas de bateria, mas a repercussão era pequena. A virada aconteceu quando André decidiu gravar a abertura de Thundercats.

A resposta do público foi imediata.

— Aquela postagem teve dez ou quinze vezes mais visualizações do que qualquer outro vídeo. Foi quando percebi que esse era o caminho.

André Chiesa já publicou mais de 500 vídeos interpretando trilhas que marcaram gerações e acumula cerca de 45 milhões de visualizações nas redes sociais. Divulgação / André Chiesa

Desde então, o músico passou a estudar o funcionamento das plataformas digitais, mantendo uma rotina constante de publicações e escolhendo a nostalgia como identidade do perfil.

Hoje, além de desenhos animados, ele interpreta músicas de filmes, hinos de times de futebol, games, seriados japoneses e programas de televisão.

Mais de 500 vídeos

O crescimento fez André conquistar parcerias com fabricantes de baquetas, pratos e equipamentos de bateria, que passaram a enviar produtos para utilização e divulgação.

Com um acervo que ultrapassa 500 gravações, a dúvida dos seguidores costuma ser sempre a mesma.

— As pessoas pedem uma música e eu respondo: "Já fiz. Está no perfil". É muito raro aparecer alguma trilha que eu ainda não tenha gravado.

O vídeo mais assistido continua sendo a abertura de He-Man, que ultrapassou 1 milhão de visualizações. Logo atrás aparecem temas de seriados japoneses e trilhas clássicas dos videogames, algumas com centenas de milhares de acessos.

Da internet para novos projetos

A visibilidade nas redes sociais também abriu portas na carreira musical.

Foi por meio desse trabalho que André ampliou o contato com músicos de bandas conhecidas nacionalmente, como Raimundos e Tihuana, fortalecendo uma rede de relacionamentos que culminou em novos projetos profissionais.

Embora a internet tenha ampliado seu alcance, o baterista afirma que a essência continua sendo a mesma de quando iniciou a trajetória nos palcos da região sul do Estado.

— A galera se identifica muito mais com a nostalgia do que apenas com alguém tocando bateria. Acho que foi isso que fez o perfil crescer.