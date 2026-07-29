Bailarino de 10 anos conquista bolsa integral em um dos principais cursos de balé do Brasil

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Bento Martins Klaes conquistou quatro premiações no Festival CBDDKids e ganhou uma bolsa integral para participar do Cultura Experience, em Porto Alegre. Divulgação / Arquivo Pessoal

Tudo começou diante da tela de um celular. Foi assistindo a vídeos de balé na internet que Bento Martins Klaes, então com oito anos, descobriu uma paixão que mudaria sua rotina. Dois anos depois, o menino de Pelotas acaba de conquistar uma bolsa de estudos integral para participar de um dos principais cursos de férias de dança do Brasil, além de receber quatro premiações em um festival realizado em Porto Alegre.

Aluno da Pless Escola de Ballet, Bento participou do Festival CBDDKids 2026, onde foi escolhido Bailarino Destaque e conquistou o primeiro lugar nas categorias Solo, Duo e Conjunto. Como reconhecimento pelo desempenho, recebeu uma bolsa de 100% para participar do Cultura Experience, curso que está sendo realizado entre os dias 24 e 31 de julho, na capital gaúcha.

— Quando eu ganhei essa bolsa, fiquei muito feliz. É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu amo e que é a minha paixão — conta.

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A mãe, Carmem Lucia Vieira Martins, lembra que o interesse pela dança surgiu de forma espontânea.

— Ele já fazia ginástica artística na escola, mas um dia me pediu para fazer balé. Encontramos a Pless Escola de Ballet e, desde então, ele nunca mais quis parar — lembra.

Campanha para tornar o sonho possível

Ganhar a bolsa resolveu apenas parte do desafio. Apesar de não precisar pagar pelo curso, a família ainda precisava custear hospedagem, alimentação e deslocamento até Porto Alegre.

Com o apoio da Pless Escola de Ballet, amigos, familiares e pessoas que acompanharam a história pelas redes sociais organizaram uma campanha para arrecadar recursos.

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— Quando o professor soube que ele tinha ganhado a bolsa, disse que o Bento precisava viver essa experiência. Foi uma corrente muito bonita. Pessoas que nem nos conheciam ajudaram, compartilharam e torceram por ele. Foi emocionante — relata.

Durante uma semana, Bento participa de aulas de balé clássico, dança contemporânea, teatro e outras atividades conduzidas por professores e bailarinos profissionais de diferentes regiões do país.

"Eu me apaixonei"

Para Bento, a dança deixou de ser um hobby rapidamente.

— Quando começou a vontade de dançar, eu via vídeos pela internet. Aí surgiu a vontade de fazer balé e eu me apaixonei — afirma.

O sonho, agora, é continuar estudando e chegar aos grandes palcos.

— Quando eu voltar para Pelotas, quero dividir tudo o que aprendi com meus colegas. E, no futuro, quero ser profissional e dançar em companhias — adianta.

Arte dentro e fora dos palcos

Além do balé, Bento também integra o elenco do Grupo Tholl, tradicional companhia artística de Pelotas, e participa do carnaval da cidade como mestre-sala mirim da Escola de Samba Império da Baixada e da Escola Mirim Águia de Ouro.

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Para a mãe, o reconhecimento recebido tão cedo confirma um caminho que o filho escolheu naturalmente.

— Hoje eu entendo que o Bento é um artista. Tudo o que ele faz, faz com dedicação — conclui.

