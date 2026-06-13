Procissão do Bará terá QR Code turístico e projeto para símbolo permanente no Mercado Central de Pelotas

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Símbolo do Bará instalado no Mercado Central é considerado um dos principais marcos das religiões de matriz africana em Pelotas. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas

A 11ª Procissão ao Pai Bará do Mercado Central de Pelotas, que ocorre neste sábado (13), terá novidades voltadas à valorização da cultura afro-brasileira e ao fortalecimento do afroturismo na cidade. Entre os destaques da programação estão o lançamento de um QR Code turístico sobre o símbolo do Bará no Mercado Central, uma roda de conversa sobre racismo religioso e o anúncio de um projeto que pretende transformar o atual adesivo demarcatório em um mosaico permanente.

A atividade celebra o Dia Municipal do Orixá Bará, instituído por lei em Pelotas, e deve reunir representantes de terreiros, autoridades públicas, artistas e integrantes da comunidade.

Segundo o babalorixá Juliano de Oxum, um dos organizadores do evento, a iniciativa busca ampliar o conhecimento da população sobre a tradição das religiões de matriz africana e reforçar a importância histórica de Pelotas para o batuque gaúcho.

— Pelotas é um polo da religiosidade de matriz africana no Rio Grande do Sul. Foi uma das portas de entrada da população negra escravizada que trouxe essa tradição para a região. A procissão ajuda a reafirmar essa história e a valorizar uma identidade que faz parte da cidade — afirma.

QR Code para ampliar informações

Uma das novidades deste ano será o lançamento de um QR Code turístico vinculado ao adesivo demarcatório existente no Mercado Central. A ferramenta permitirá que moradores e visitantes acessem informações sobre a história e o significado religioso do símbolo.

A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e também inclui a criação de um novo cartão-postal relacionado à tradição do Bará no Mercado.

— Muitas pessoas passam pelo local e não sabem o que significa aquele símbolo. A ideia é facilitar o acesso à informação e fortalecer o afroturismo em Pelotas — explica Juliano.

Projeto prevê mosaico permanente

Outro anúncio previsto para o evento envolve a substituição do atual adesivo por um mosaico permanente instalado no piso do Mercado Central.

De acordo com o organizador, a proposta foi encaminhada nesta semana ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A intenção é criar uma estrutura semelhante à existente junto ao Mercado Público de Porto Alegre.

— O adesivo precisa de manutenção constante. O mosaico seria uma forma de preservar esse patrimônio de maneira permanente — afirma.

A Associação dos Permissionários do Mercado Central deve lançar uma campanha para arrecadar recursos destinados à execução do projeto.

Combate ao racismo religioso

Além da procissão, a programação contará com uma roda de conversa sobre enfrentamento ao racismo religioso. O debate deve reunir representantes de órgãos públicos, lideranças religiosas e autoridades da região.

Entre as presenças confirmadas, segundo a organização, estão a deputada estadual Luciana Genro, autora da proposta que tornou o Bará do Mercado patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, além de representantes de municípios da região.

Para Juliano, a trajetória da procissão também reflete mudanças na forma como as religiões de matriz africana são percebidas pela sociedade.

— Chegamos à 11ª edição depois de muito diálogo e muito enfrentamento à intolerância religiosa. Houve avanços importantes ao longo dos anos e hoje existe um reconhecimento maior da importância dessa tradição para a cultura da cidade — diz.

Segundo ele, ações realizadas nos últimos anos contribuíram para ampliar a visibilidade das comunidades de terreiro e fortalecer a autodeclaração religiosa no município.

Exposição sobre a tradição afro-religiosa

A programação deste ano também inclui a exposição Caminhos de Fé, montada nos corredores do Mercado Central. A mostra reúne painéis explicativos sobre orixás, folhas sagradas, símbolos religiosos, sincretismo e outros elementos das tradições de matriz africana.

O objetivo é apresentar informações históricas e culturais ao público que circular pelo local durante o evento.

Confira a programação

10h30min – Concentração da 11ª Procissão ao Pai Bará. Local: Calçadão da Rua Andrade Neves, esquina com Rua Voluntários da Pátria.

11h – Saída da procissão em direção ao Mercado Central.

12h – Roda e saudação aos orixás no Cruzeiro Central do Mercado.

12h45min – Pronunciamento das autoridades.

13h15min – Lançamento do QR Code turístico e do novo cartão-postal.

13h30min – Apresentação cultural.

14h – Roda de conversa sobre enfrentamento ao racismo religioso

Local: Pátio 1 do Mercado Central.