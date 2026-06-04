Morro de Amores: roteiro no sul do RS reúne 47 opções de lazer, hospedagem e gastronomia

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Morro Redondo apresenta características que diferenciam o município de outras cidades da Metade Sul. Divulgação / Prefeitura de Morro Redondo

Com pouco mais de 6 mil habitantes, Morro Redondo vem consolidando uma vocação que cresce ano após ano: o turismo rural. O principal símbolo desse movimento é o roteiro Morro de Amores, iniciativa criada em 2014 e que, atualmente, reúne 47 empreendimentos ligados ao setor turístico.

O projeto nasceu a partir de uma articulação entre o poder público municipal e o Sebrae, com o objetivo de organizar e fortalecer os atrativos locais.

— Começou com poucos empreendimentos e hoje reúne dezenas de iniciativas ligadas ao turismo — explica Pedro Vieira Bastos, diretor de Turismo de Morro Redondo.

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Ao longo da última década, o roteiro passou a reunir pousadas, cafés coloniais, agroindústrias familiares, restaurantes, propriedades rurais, hospedagens, vinícolas, espaços culturais e experiências ligadas à vida no campo.

Entre as opções estão cabanas em meio à natureza, áreas de camping, cafés coloniais, museu histórico, banhos de arroio, piqueniques e gastronomia rural.

Segundo Bastos, o crescimento foi impulsionado principalmente pela valorização do turismo de proximidade e pela busca por destinos mais tranquilos.

A pandemia acelerou muito esse processo. As pessoas passaram a conhecer mais a nossa região e os empreendedores sentiram mais segurança para investir no turismo. Hoje vemos uma crescente muito forte nesse segmento PEDRO VIEIRA BASTOS Diretor de Turismo de Morro Redondo





Serra dos Tapes atrai visitantes o ano inteiro

Localizado na Serra dos Tapes, Morro Redondo apresenta características que diferenciam o município de outras cidades da Metade Sul gaúcha.

Apesar de estar inserida no Bioma Pampa, a região possui áreas de Mata Atlântica, relevo serrano, cachoeiras, arroios e paisagens naturais que atraem visitantes durante todas as estações.

— Costumamos dizer que aqui temos turismo de inverno e de verão. No verão, as pessoas procuram os arroios, as cachoeiras e os locais para contato com a natureza. Já no inverno, temos a neblina, os morros, o fogão à lenha e toda essa atmosfera serrana que encanta os visitantes — destaca.

A proximidade com Pelotas, a cerca de 38 quilômetros, também favorece o fluxo de turistas em busca de experiências para fins de semana e feriados. A maior parte dos visitantes permanece entre um e três dias no município. Localizado na região sul do Estado, Morro Redondo fica a 289 quilômetros de Porto Alegre.



Localizado na região sul do Estado, Morro Redondo fica a 289 quilômetros de Porto Alegre. Arte / Agência RBS

Hospedagens cresceram após a pandemia

Um dos setores que mais se desenvolveu nos últimos anos foi o de hospedagem.

Casas para aluguel de temporada, cabanas e empreendimentos anunciados em plataformas como Airbnb passaram a integrar o cenário turístico local. No roteiro, há opções como cabanas para famílias, refúgios para casais, pousadas com cachoeiras, casas em áreas exclusivas de natureza e espaços com trilhas, açudes, arroios e churrasqueiras ao ar livre.

Para Bastos, esse movimento representa uma oportunidade para toda a economia do município.

— Quando o turista se hospeda aqui, ele vai consumir café da manhã, almoço, produtos coloniais, experiências rurais e outros serviços. O turismo movimenta diversos setores ao mesmo tempo — explica.

O desafio agora é qualificar os empreendedores para atender às novas demandas dos visitantes.

— Precisamos entender esse perfil de turista e criar produtos e serviços que façam com que ele aproveite mais a cidade e permaneça mais tempo aqui — sustenta.

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Gastronomia, produtos coloniais e contato com a natureza

A gastronomia é outro eixo do roteiro. Morro Redondo tem cafés coloniais, restaurantes de comida caseira, quiosques com produtos coloniais, agroindústrias familiares e vinícolas.

Entre os atrativos estão doces feitos no tacho, passas de frutas, queijos, ambrosia, doce de leite, embutidos artesanais, cucas, pães, vinhos, licores, salames, pastéis e refeições típicas preparadas em propriedades rurais.

Casas para aluguel de temporada, cabanas e empreendimentos anunciados em plataformas como Airbnb passaram a integrar o cenário turístico local. Divulgação / Prefeitura de Morro Redondo

Segundo Bastos, ainda há espaço para crescimento.

— É um mercado em potencial. Morro Redondo tem como absorver novos empreendimentos, tanto na gastronomia urbana quanto na rural — afirma.

Além de comer e se hospedar, o visitante também encontra experiências ligadas à natureza, à cultura e à produção local. Há propriedades com trilhas ecológicas, banhos de arroio, colheita de frutas, observação de fauna, piqueniques, passeios de trator, educação ambiental, produção de plantas, artesanato, degustações guiadas e apresentações culturais.

O roteiro também inclui o Museu Histórico de Morro Redondo, voltado à preservação da memória local, além de espaços culturais com música, eventos e atividades ligadas às tradições da região.

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Morador de Morro Redondo há 16 anos, Bastos também conhece o turismo pelo lado do empreendedor. Ele administra o Sítio Amoreza, empreendimento voltado à hospedagem e gastronomia rural.

Natural de Pelotas, afirma que a mudança para o interior trouxe ganhos significativos em qualidade de vida.

— É uma decisão muito pessoal. Mas, para quem gosta da vida no campo, Morro Redondo preserva uma qualidade de vida que hoje é difícil encontrar. Costumo dizer que é uma cidade com gosto e sabor de casa de vó — argumenta.



