Hambúrguer de camarão, lasanha frita e bauru fondue: conheça os pratos da Quinzena de Lanches e Petiscos de Pelotas

Frederico Feijó

Frederico Feijó

Jornalista e publicitário, atua há cerca de 10 anos no Grupo RBS, com experiência em reportagem, produção e apresentação. Atualmente, é apresentador da Rádio Gaúcha.

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