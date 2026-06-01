Hambúrguer de camarão, lasanha frita e bauru fondue: conheça os pratos da Quinzena de Lanches e Petiscos de Pelotas

Hambúrguer de camarão com geleia de bergamota, lasanha frita servida com molho de queijos gaúchos, bauru coberto com fondue e até um bolinho de batata acompanhado de creme de feijoada. Essas são algumas das opções que integram a edição 2026 da Quinzena de Lanches e Petiscos de Pelotas, lançada nesta segunda-feira (01) e que reúne 33 estabelecimentos espalhados por diferentes bairros da cidade.
A iniciativa foi criada pelo baterista da banda Nenhum de Nós, Sady Homrich, um dos idealizadores da tradicional Quinzena Gastronômica de Pelotas. Desta vez, a proposta surgiu justamente para aproveitar o período da Copa do Mundo, incentivando encontros entre amigos, confraternizações e o consumo em bares, lancherias e restaurantes durante os jogos do torneio.
O lançamento ocorreu na Associação Comercial de Pelotas e marcou o início da programação, que começa no dia 6 de junho e vai até o dia 20.
— Não tem nada melhor do que se reunir com os amigos para lanchar, petiscar e entrar no clima da Copa do Mundo. A ideia foi justamente criar uma programação voltada para esse momento — destacou Sady durante o evento.
Segundo ele, a proposta também busca valorizar um segmento que possui forte tradição na cidade.
— Desde 2004, quando começou a Quinzena Gastronômica, já existia uma demanda para valorizar também essa gastronomia mais informal, que tem muita fama e qualidade em Pelotas — afirmou.
Pratos vão de clássicos pelotenses a receitas autorais
A edição deste ano reúne desde releituras de lanches tradicionais até receitas inspiradas em diferentes países e estilos gastronômicos.
Os clássicos baurus aparecem em diferentes versões. O Café Aquários participa com o Bauru ao Prato, servido com filé, batata frita, presunto, queijo, ovo, tomate, alface e maionese. Já a Lancheria Pelotense aposta no Bauru Picanha, enquanto o Porto do Lanche apresenta o Bauru Fondue, coberto com molho de queijos especiais.
Os hambúrgueres também aparecem entre os destaques. O Cantinho do Peixe criou um hambúrguer de camarão servido em pão de cebola com queijo empanado, rúcula e geleia de bergamota. Já a Parrillaria Santa Cruz participa com um hambúrguer de fraldinha Angus acompanhado de fonduta de três queijos e bacon crocante.
Outra atração é o Samburguer, do Ronaldo Lanches, servido com hambúrguer artesanal, presunto, queijo, milho, salada e 250 gramas de batata frita.
Criatividade é uma das marcas da edição
Entre as receitas mais diferentes desta edição está o Alemão no Samba servido no Bar Amizade. O prato combina bolinho de batata ralada e frita, creme de feijoada, crispies de couve e geleia de laranja.
O restaurante Canto apresenta cubos de lasanha bolonhesa empanados e fritos servidos com molho de queijos gaúchos. Já o Johnnie Jack participa com o Bocatto, uma mini bruschetta de filé mignon flambada no bourbon acompanhada de creme de gorgonzola.
A influência da gastronomia uruguaia também aparece em diferentes pratos, como o Chivito da Uruguay House e o Revuelto de Gramajo servido pelo Utopia.
A expectativa da organização é que a programação ajude a movimentar bares, lancherias e restaurantes durante o período da Copa do Mundo, fortalecendo o setor e criando novas opções para os consumidores.
Confira os participantes e os pratos da edição 2026
- Bar Amizade — Alemão no Samba
Bolinho de batata ralada e frita coberto com creme de feijoada, crispies crocantes de couve e geleia de laranja.
R$ 35 (serve 2 pessoas)
- Bar do Nenê — Iscas de Traíraf
Porção de iscas de traíra acompanhadas de molho da casa.
R$ 35 (serve 1 pessoa)
- Bendita Esfiha — Esfiha Burguer
Duas esfihas de queijo muçarela recheadas com hambúrguer bovino de 180g, picles, cebola roxa, cheddar em fatias e porção de batatas fritas.
R$ 48 (serve 1 pessoa)
- Boteco do Cruz — Esperto de Xixo
Espetinho com medalhões de filé bovino e suíno intercalados com cebola, tomates e pimentões coloridos, acompanhado de pãozinho, farofa e chimichurri.
R$ 34,90 (serve 1 pessoa)
- Café Aquários — Bauru ao Prato
Filé, batata frita, presunto, queijo, ovo, tomate, alface, maionese e pão francês servidos no prato.
R$ 40 (serve 1 pessoa)
- Cantinho do Peixe — Hambúrguer de Camarão
Pão de cebola, hambúrguer de camarão, queijo empanado, rúcula, geleia de bergamota e batatas fritas.
R$ 54,99 (serve 1 pessoa)
- Canto — Lasanha Frita
Cubos de lasanha bolonhesa empanados e fritos, servidos com molho de queijos gaúchos, parmesão e azeite de ervas.
R$ 42 (serve 2 pessoas)
- Celeiro Gastro Bar — Calzone de Costela
Calzone individual recheado com costela e molho barbecue.
R$ 40 (serve 1 pessoa)
- Churrasquinho Campeão — Tulipa ao Cheddar
Tulipas de frango recheadas com cheddar acompanhadas de refrigerante lata.
R$ 28 (serve 1 pessoa)
- Círculu's Lanches — Sanduba Fanático
Pão de forma, alcatra, queijo, alface e tomate, acompanhado de fritas e molho cheddar ou quatro queijos. Há opção vegetariana e vegana.
R$ 48,90 (serve 1 pessoa)
- Container Lanches — Hamburger Pelotas
Pão de leite, blend de carnes selecionadas de 180g, queijo, ovo, cebola roxa grelhada na brasa, tomate, alface americana e maionese da casa.
R$ 35 (serve 1 pessoa)
- Croasonho — Croissant de Calabresa
Croissant recheado com calabresa e muçarela.
R$ 17,90 (serve 1 pessoa)
- Deriva Cocktail Bar — Metido a Carioca
Tradicional caldinho de feijão inspirado nos botecos cariocas.
R$ 16,90 (serve 1 pessoa)
- Dom Samuca — Sanduíche Aberto
Pão preto, molho rosé, rosbife de filé mignon suíno, tomate e queijo gratinado.
R$ 42 (serve 2 pessoas)
- Feira — Beirute
Pão sírio recheado com filé, presunto, queijo, ovo, alface, tomate e maionese da casa.
R$ 35 (serve 1 pessoa)
- Johnnie Jack — Bocatto
Mini bruschettas com iscas de filé mignon flambadas no bourbon, cebola cristalizada e creme de gorgonzola.
R$ 38 (serve 3 pessoas)
- Komilaw Pastéis — Pizza Carne de Panela
Pizza de 25 centímetros com molho especial, carne de panela da receita da vó, muçarela e orégano.
R$ 39,90 (serve 1 pessoa)
- Lancheria Pelotense — Bauru Picanha
Pão de xis, maionese da casa, salada, ovo, presunto, picanha acebolada e queijo provolone.
R$ 45 (serve 1 pessoa)
- Madre Mia — Kebab Latino
Espetinhos de carne do Pampa servidos com molho da carne, hommus de tomates assados e pão árabe.
R$ 42 (serve 2 pessoas)
- Meio Café — Pastel de Camarão com Aioli
Dupla de pastéis de camarão da Lagoa dos Patos com queijo muçarela e molho aioli picante.
R$ 36 (serve 2 pessoas)
- Mr. Meat — Combo Toast
Toast com duas carnes de 80g, molho de queijo, bacon crispy, cebola caramelizada, maionese da casa, fritas com cheddar e bacon e bebida.
R$ 49,90 (serve 1 pessoa)
- Nave — Crispy Chicken
Nuggets artesanais de frango acompanhados de molho agridoce.
R$ 29 (serve 2 pessoas)
- Papuera — Pastel Pizza
Pastel recheado com presunto, muçarela, tomate, cebola, salame e orégano.
R$ 30 (serve 1 pessoa)
- Parrillaria Santa Cruz — Hambúrguer Crispy Bacon
Blend Angus de fraldinha, fonduta de três queijos com gorgonzola, bacon crocante e batatas fritas.
R$ 60 (serve 1 pessoa)
- Porto do Lanche — Bauru Fondue
Lanche prensado de alcatra, ovo, queijo, cebola, salada e maionese coberto por fondue de queijos especiais.
R$ 59,90 (serve 1 pessoa)
- Ronaldo Lanches — Samburguer
Hambúrguer artesanal com presunto, queijo, milho, alface, tomate, maionese, ketchup e mostarda, acompanhado de 250g de batata frita.
R$ 40 (serve 1 pessoa)
- Sal & Brasa Gourmet — Brabo da Brasa
Baguete de fermentação natural recheada com filé mignon, provolone, bacon, rúcula, cebola caramelizada e maionese da casa. Acompanha fritas e refrigerante.
R$ 49,90 (serve 1 pessoa)
- Schwartz Container — Monster de Rês
Cacetinho na brasa recheado com entranha da costela, queijo coalho, muçarela, provolone, bacon, barbecue, alface e tomate.
R$ 45 (serve 1 pessoa)
- Top Brasil — Jardim de Batata
Batatas rústicas em formato de canoa servidas com molho branco, queijo, calabresa tostada e ervas.
R$ 42 (serve 2 pessoas)
- Uruguay House — Chivito + Refrigerante
Chivito uruguaio no pão ciabatta com filé, ovo, bacon, presunto, queijo, salada, maionese da casa e fritas.
R$ 60 (serve 1 pessoa)
- Utopia — Revuelto de Gramajo
Batatas douradas e crocantes misturadas a ovos cremosos, presunto e temperos.
R$ 40 (serve 1 pessoa)
- Zé Rocha — Mista do Zé
Tábua com fritas, anéis de cebola, polenta, iscas de carne bovina, coração, filé suíno e queijo.
R$ 58 (serve 3 pessoas)