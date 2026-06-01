Hambúrguer de camarão, lasanha frita e bauru fondue: conheça os pratos da Quinzena de Lanches e Petiscos de Pelotas

Ler resumo

Hambúrguer de camarão do Cantinho do Peixe é uma das novidades da Quinzena de Petiscos e Lanches. O sanduíche leva pão de cebola, queijo empanado, rúcula, geleia de bergamota e acompanha batatas fritas. Divulgação / Quinzena de petiscos e lanches de Pelotas

Hambúrguer de camarão com geleia de bergamota, lasanha frita servida com molho de queijos gaúchos, bauru coberto com fondue e até um bolinho de batata acompanhado de creme de feijoada. Essas são algumas das opções que integram a edição 2026 da Quinzena de Lanches e Petiscos de Pelotas, lançada nesta segunda-feira (01) e que reúne 33 estabelecimentos espalhados por diferentes bairros da cidade.

A iniciativa foi criada pelo baterista da banda Nenhum de Nós, Sady Homrich, um dos idealizadores da tradicional Quinzena Gastronômica de Pelotas. Desta vez, a proposta surgiu justamente para aproveitar o período da Copa do Mundo, incentivando encontros entre amigos, confraternizações e o consumo em bares, lancherias e restaurantes durante os jogos do torneio.

Sady Homrich e Felipe Lang durante o lançamento da Quinzena de Petiscos e Lanches 2026, realizado nesta segunda-feira, na Associação Comercial de Pelotas. Gabriel Verísssimo / Agência RBS

O lançamento ocorreu na Associação Comercial de Pelotas e marcou o início da programação, que começa no dia 6 de junho e vai até o dia 20.

— Não tem nada melhor do que se reunir com os amigos para lanchar, petiscar e entrar no clima da Copa do Mundo. A ideia foi justamente criar uma programação voltada para esse momento — destacou Sady durante o evento.

Segundo ele, a proposta também busca valorizar um segmento que possui forte tradição na cidade.

— Desde 2004, quando começou a Quinzena Gastronômica, já existia uma demanda para valorizar também essa gastronomia mais informal, que tem muita fama e qualidade em Pelotas — afirmou.

Pratos vão de clássicos pelotenses a receitas autorais

A edição deste ano reúne desde releituras de lanches tradicionais até receitas inspiradas em diferentes países e estilos gastronômicos.

Os clássicos baurus aparecem em diferentes versões. O Café Aquários participa com o Bauru ao Prato, servido com filé, batata frita, presunto, queijo, ovo, tomate, alface e maionese. Já a Lancheria Pelotense aposta no Bauru Picanha, enquanto o Porto do Lanche apresenta o Bauru Fondue, coberto com molho de queijos especiais.

Os hambúrgueres também aparecem entre os destaques. O Cantinho do Peixe criou um hambúrguer de camarão servido em pão de cebola com queijo empanado, rúcula e geleia de bergamota. Já a Parrillaria Santa Cruz participa com um hambúrguer de fraldinha Angus acompanhado de fonduta de três queijos e bacon crocante.

Outra atração é o Samburguer, do Ronaldo Lanches, servido com hambúrguer artesanal, presunto, queijo, milho, salada e 250 gramas de batata frita.

Criatividade é uma das marcas da edição

Entre as receitas mais diferentes desta edição está o Alemão no Samba servido no Bar Amizade. O prato combina bolinho de batata ralada e frita, creme de feijoada, crispies de couve e geleia de laranja.

O restaurante Canto apresenta cubos de lasanha bolonhesa empanados e fritos servidos com molho de queijos gaúchos. Já o Johnnie Jack participa com o Bocatto, uma mini bruschetta de filé mignon flambada no bourbon acompanhada de creme de gorgonzola.

A influência da gastronomia uruguaia também aparece em diferentes pratos, como o Chivito da Uruguay House e o Revuelto de Gramajo servido pelo Utopia.

A expectativa da organização é que a programação ajude a movimentar bares, lancherias e restaurantes durante o período da Copa do Mundo, fortalecendo o setor e criando novas opções para os consumidores.

Confira os participantes e os pratos da edição 2026