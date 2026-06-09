Fundador da Chilli Beans fará palestra gratuita em Pelotas nesta terça-feira

Evento tem expectativa de reunir mais de mil participantes. Chilli Beans / Divulgação

Conhecido por transformar a Chilli Beans na maior rede especializada em óculos da América Latina e por participar do programa Shark Tank Brasil, o empresário Caito Maia estará em Pelotas, nesta terça-feira (9), para uma palestra gratuita voltada a empreendedores e pessoas interessadas em abrir ou expandir um negócio.

A atividade integra o Sebrae na Estrada, projeto que percorre diferentes regiões do Estado levando capacitação, orientação e oportunidades de conexão para pequenos negócios. Em Pelotas, a programação será realizada no Shopping Pelotas e tem expectativa de reunir mais de mil participantes.

Palestra sobre empreendedorismo e inovação

Principal atração da noite, Caito Maia vai compartilhar experiências sobre inovação, comportamento empreendedor, tomada de decisão, erros, recomeços e desafios enfrentados ao longo da trajetória empresarial.

Fundador da Chilli Beans, ele se tornou uma das figuras mais conhecidas do empreendedorismo brasileiro e ganhou projeção nacional ao integrar o grupo de investidores do Shark Tank Brasil.

Serviços e orientação para pequenos negócios

A programação terá início às 17h com uma praça de serviços gratuita aberta ao público. O espaço reunirá orientações sobre gestão, cursos, consultorias, acesso a crédito e oportunidades de capacitação.

Também haverá atendimento da Sala do Empreendedor de Pelotas para quem busca informações sobre formalização de empresas ou regularização de negócios.

Segundo o gerente regional do Sebrae RS na Região Sul, Ciro Vives, a proposta é aproximar os empreendedores dos serviços disponíveis para fortalecer os pequenos negócios.

— A programação foi pensada para responder as dúvidas reais dos empreendedores, desde a formalização até gestão, sustentabilidade e acesso a crédito. Queremos aproximar ainda mais o Sebrae dos pequenos negócios e estimular o desenvolvimento da Região Sul — afirma.