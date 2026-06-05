Escritor gaúcho transforma memórias dos orelhões em livro de contos

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"Contos de Orelhão – Permaneça na Linha" será lançado na próxima terça-feira (9). Divulgação

Em um momento em que os orelhões praticamente desapareceram das cidades brasileiras, um escritor de São Lourenço do Sul decidiu transformar as memórias ligadas aos telefones públicos em literatura. Inspirado por histórias vividas e imaginadas ao redor desses equipamentos, Rodrigo Seefeldt lança, na próxima terça-feira (9), o livro Contos de Orelhão – Permaneça na Linha.

A obra reúne 19 contos ficcionais marcados pelo humor, pela nostalgia e por situações do cotidiano das pequenas comunidades. O lançamento contará com sessão de autógrafos aberta ao público, das 17h às 19h30min, no Restaurante Nona Bray.

Memórias da infância deram origem ao projeto

A inspiração para o livro surgiu a partir de uma lembrança da infância do autor, que cresceu na zona rural de São Lourenço do Sul.

— Quando morávamos no interior, fomos uma das poucas localidades a receber um orelhão em frente à nossa casa. Aquilo abriu um mundo novo para nós. As pessoas se deslocavam para usar os cartões telefônicos e fazer ligações. Essa memória ficou muito viva e acabou se transformando em livro — conta.

Segundo Seefeldt, a ideia começou a ser desenvolvida em janeiro de 2025. Além da criação dos contos, o escritor também pesquisou a história da telefonia na região.

— Resolvi escrever histórias sobre a vida em torno de um orelhão. Algumas engraçadas, outras dramáticas. São situações que poderiam acontecer em qualquer comunidade e com as quais muitas pessoas vão se identificar — afirma.

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Histórias e curiosidades sobre a telefonia

Além das narrativas ficcionais, a publicação apresenta curiosidades sobre a evolução da telefonia no mundo e em São Lourenço do Sul, incluindo registros sobre a implantação do serviço no município.

As ilustrações são assinadas pelo artista Ricardo Freitas, o Donga, de Arroio Grande.

— Cada conto tem uma imagem que dialoga com a narrativa. Isso ajuda o leitor a mergulhar ainda mais na história — explica o autor.

O lançamento ocorre em meio ao desaparecimento gradual dos telefones públicos do cotidiano brasileiro. Durante décadas, os orelhões serviram como ponto de encontro, comunicação e cenário para histórias de amor, amizade e despedidas.

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Segundo Seefeldt, uma das motivações para escrever o livro foi justamente preservar essas lembranças.

— É muito interessante ouvir as pessoas contando quantas histórias viveram em um orelhão. Quantos relacionamentos começaram ou deixaram de acontecer porque o crédito do cartão telefônico acabou. Existe uma memória afetiva muito forte ligada a isso — diz.

Além da nostalgia, a obra também propõe uma reflexão sobre a relação da sociedade com a tecnologia. O texto de encerramento, assinado pela psicóloga Renata Sampaio Panato, aborda a importância da leitura em um contexto marcado pelo uso crescente de telas e dispositivos digitais.

— Queremos que as pessoas possam reviver essas memórias, mas também reflitam sobre a importância de desacelerar e reservar tempo para a leitura — afirma o escritor.



