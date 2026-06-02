Enfermeira cria empresa de cuidadores e aposta no atendimento domiciliar no sul do Estado

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Jordana Lectzow tem 20 anos de experiência na enfermagem. Divulgação / Vivance

A experiência acumulada ao longo de quase 20 anos na área da saúde levou a enfermeira pelotense Jordana Lectzow a seguir um caminho diferente da maioria dos colegas de profissão. Depois de atuar em hospitais, empresas, instituições de ensino e atendimento domiciliar, ela decidiu empreender e criar uma empresa especializada em cuidadores e assistência domiciliar.

O resultado foi a Vivance, empresa consolidada e sediada em Pelotas que tem como principal foco o cuidado de idosos.

Natural de Pelotas e formada em Enfermagem pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Jordana conta que sempre teve afinidade com o trabalho voltado às pessoas.

— Eu sempre gostei de cuidar. Faz muito bem ver a gratidão dos pacientes quando conseguimos melhorar a saúde ou a qualidade de vida deles. — afirma.

A ideia de empreender surgiu durante um período em que trabalhou em Porto Alegre para uma empresa especializada em cuidadores. Nas visitas realizadas às residências dos pacientes, percebeu a importância do suporte oferecido às famílias e enxergou uma oportunidade de levar esse modelo para sua cidade natal.

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Inicialmente, trouxe para Pelotas uma franquia do segmento. Mais tarde, decidiu seguir um caminho próprio.

— Em 2024 iniciamos a transição para a Vivance. Aproveitei toda a experiência adquirida ao longo dos anos e construí uma empresa com identidade própria — explica.

Empresa oferece cuidado contínuo com profissionais de diferentes áreas. Divulgação / Vivance Cuidadores

Cuidado que vai além do cuidador

Embora a maior demanda esteja relacionada ao atendimento de idosos, a proposta da empresa vai além da oferta de cuidadores.

A estrutura reúne profissionais de diferentes áreas, como enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia e medicina, formando uma rede de apoio para pacientes e familiares.

Segundo Jordana, um dos diferenciais está justamente no acompanhamento contínuo realizado pela equipe.

— Não é apenas colocar um cuidador dentro da casa da pessoa. Existe uma supervisão permanente, acompanhamento de enfermagem, orientação para a família e treinamentos constantes — afirma.

O atendimento é realizado integralmente no domicílio, evitando deslocamentos e proporcionando mais conforto aos pacientes.

De enfermeira a empresária

A transição da área assistencial para a gestão de um negócio trouxe novos desafios. Acostumada a lidar diretamente com pacientes, Jordana precisou aprender sobre administração financeira, marketing, gestão de pessoas e planejamento estratégico.

— A formação em enfermagem me deu uma base muito sólida para cuidar das pessoas, mas empreender exige conhecimentos que vão além da área da saúde. Todos os dias surgem novos desafios. A gente aprende constantemente — conta.

Apesar das dificuldades, ela afirma que a experiência tem sido recompensadora.

— Ser empresária no Brasil já é um desafio. Trabalhar com pessoas torna tudo ainda mais complexo. Mas também é muito gratificante ver o crescimento da empresa e perceber o impacto positivo que conseguimos gerar na vida das famílias.

Crescimento e planos para o futuro

Atualmente, a Vivance mantém uma média de atendimento entre 50 e 60 famílias por mês. Desde o início das atividades, Jordana estima que aproximadamente 200 famílias já tenham recebido algum tipo de assistência da empresa.

O foco agora é ampliar a atuação e consolidar ainda mais a marca na região.