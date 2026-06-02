Frederico Feijó

Frederico Feijó

Jornalista e publicitário, atua há cerca de 10 anos no Grupo RBS, com experiência em reportagem, produção e apresentação. Atualmente, é apresentador da Rádio Gaúcha.

Empreendedorismo
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Enfermeira cria empresa de cuidadores e aposta no atendimento domiciliar no sul do Estado

Com experiência em hospitais, pelotense criou um negócio voltado ao cuidado de idosos e ao acompanhamento personalizado de pacientes em casa.

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