Empresário de Pelotas lança livro que questiona se o sucesso é resultado de sorte ou de escolhas

Ler resumo

Antônio Perdomo reúne experiências pessoais e aprendizados acumulados ao longo de quatro décadas de carreira Divulgação / Antonio Perdomo

Foi uma pergunta ouvida inúmeras vezes ao longo da vida profissional que serviu de ponto de partida para o novo livro do empresário Antônio Perdomo. Aos 59 anos, após uma trajetória de mais de quatro décadas na área de tecnologia e gestão, ele decidiu transformar a própria história em livro e provocar uma reflexão: afinal, o sucesso é resultado de sorte ou de escolhas?

A resposta não é entregue de forma direta em Sorte?, obra lançada recentemente pelo autor. Pelo contrário. O livro busca justamente questionar a ideia de que conquistas pessoais e profissionais acontecem apenas por acaso.

Natural de Herval e morador de Pelotas desde os três anos de idade, Perdomo atua há cerca de 40 anos na área de tecnologia da informação e há 15 anos trabalha com controladoria e análise de negócios. Atualmente, mantém empresas ligadas a software, gestão financeira, governança corporativa e consultoria empresarial.

A ideia do livro surgiu após um período intenso de estudos e desenvolvimento pessoal. Somente em 2025, segundo ele, foram 76 livros lidos e analisados, além da participação em cursos, imersões e formações voltadas ao comportamento humano, liderança e gestão emocional.

— Eu conectei tudo o que estava estudando com a minha própria história e percebi que tinha um propósito. Queria mostrar que mesmo alguém sem orientação, sem apoio e sem incentivo consegue mudar o rumo da própria vida através do conhecimento — afirma.

Uma trajetória construída pelo conhecimento

No livro, Perdomo revisita a infância e a juventude, períodos em que, segundo ele, faltaram referências e direcionamento. A partir da leitura, dos estudos e da busca por formação profissional, construiu uma carreira que o levou a atuar em projetos empresariais de grande porte e a acumular experiência na análise de indicadores financeiros e gestão estratégica.

Formado em Ciências Contábeis e Administração, com especialização em Gestão de Sistemas de Informação, ele afirma que o hábito da leitura teve papel decisivo em sua trajetória.

Entre os autores que cita como influências estão Joseph Murphy, Dale Carnegie, Napoleon Hill, Augusto Cury, Daniel Goleman, Tony Robbins e Osho.

— O primeiro livro que li foi O Poder do Subconsciente. Eu devo ter lido mais de 20 vezes. Aquilo abriu uma porta para uma série de conhecimentos que acabaram mudando a minha vida.

O questionamento que dá nome ao livro

A provocação presente no título é o eixo central da obra. Perdomo afirma que frequentemente ouviu comentários de que seria uma pessoa "sortuda" pelas conquistas alcançadas. O livro busca justamente discutir essa percepção.

— Muita gente olha para o resultado e diz que foi sorte. O que eu proponho é uma reflexão. Foi sorte ou foi alguém que buscou conhecimento, estudou, persistiu e mudou o rumo da própria história?