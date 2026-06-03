"Doces Aventuras de Pelotas" será o tema da 32ª edição da Fenadoce

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Feira será realizada entre os dias 15 de julho e 2 de agosto, no Centro de Eventos Fenadoce. Alair Junior / Fenadoce

A pouco mais de um mês da abertura, a Fenadoce 2026 começou a apresentar os elementos que irão marcar a 32ª edição do evento. Neste ano, a feira aposta na literatura como ferramenta para aproximar crianças e jovens da tradição doceira de Pelotas e reforçar a preservação de um dos principais patrimônios culturais da cidade.

Com o tema Doces Aventuras de Pelotas, a feira será realizada entre os dias 15 de julho e 2 de agosto, no Centro de Eventos Fenadoce.

A proposta tem como inspiração um livro infantil criado especialmente para a edição e busca transformar a história dos doces tradicionais pelotenses em uma narrativa lúdica voltada ao público infantojuvenil.

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— Temos muito clara a visão da importância das crianças e dos jovens. Dar espaço à literatura, à arte e ao lúdico é uma forma de ser ainda mais assertivo para o futuro — afirma Daniel Centeno, membro da comissão organizadora da Fenadoce e conselheiro gestor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL Pelotas), entidade realizadora do evento.

A formação de novos públicos é uma preocupação recorrente da feira. Anualmente, milhares de estudantes da rede pública visitam gratuitamente o evento por meio de ações realizadas em parceria com escolas da região. Durante a programação, os alunos recebem um doce tradicional e ingressos para o parque de diversões.

Livro escrito por Jorge Braga e ilustrado por Mariana Pouey reforça ações de preservação do patrimônio doceiro pelotense. Divulgação

Livro inspira tema da edição

A inspiração para o tema deste ano surgiu a partir da obra Doces Aventuras de Pelotas, escrita por Jorge Braga e ilustrada por Mariana Pouey.

A publicação apresenta, de forma lúdica, a trajetória da tradição doceira pelotense desde o século XIX. A narrativa acompanha personagens como a formiga Docília e percorre cenários históricos da cidade, entre eles o Theatro Sete de Abril, até chegar à Fenadoce.

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Além de servir como inspiração para a identidade da feira, o livro integra ações de valorização da Indicação Geográfica dos Doces Tradicionais de Pelotas e do trabalho de salvaguarda desse patrimônio cultural.

A obra também serviu de base para o manifesto oficial da Fenadoce 2026, que destaca a diversidade de influências culturais responsáveis pela formação da tradição doceira local.

O texto faz referência às contribuições dos povos africano, português, alemão, italiano e francês na construção da identidade gastronômica de Pelotas.

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Considerada uma das maiores feiras gastronômicas do Rio Grande do Sul, a Fenadoce reúne anualmente milhares de visitantes em Pelotas.

Além da comercialização dos doces tradicionais, a programação inclui atrações culturais, shows, espaços temáticos, parque de diversões, feira da agricultura familiar, gastronomia e atividades voltadas à valorização da história e da cultura regional.

A 32ª edição ocorre entre 15 de julho e 2 de agosto.



