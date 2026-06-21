Da Campanha para a Holanda: quem é a gaúcha que criou marca própria e faz sucesso na Europa

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A bajeense Bruna Bielemann comanda a Fulana de Tall e atualmente desenvolve coleções inspiradas em culturas latino-americanas nos Países Baixos. Divulgação / Fulana de Tall

Morando na Holanda, a gaúcha Bruna Bielemann encontrou uma forma de manter o Brasil presente no dia a dia. À frente da marca Fulana de Tall, ela cria roupas e acessórios inspirados em tecidos latino-americanos, técnicas artesanais e experiências acumuladas em viagens por diferentes partes do mundo.

O negócio nasceu a partir da paixão pela costura, mas ganhou identidade própria ao incorporar elementos culturais de países como Argentina, Bolívia, Peru, Equador e, mais recentemente, Tailândia. Hoje, as peças produzidas pela marca chegam a clientes na Europa sem abrir mão das referências latino-americanas.

— Já que eu estava vivendo aqui, pensei: por que não mostrar um pouco da nossa cultura para as pessoas? — conta.

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Natural de Bagé, Bruna morou durante quatro anos em Pelotas, onde estudou no Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul). Embora tenha formação acadêmica, prefere se definir como autodidata quando o assunto é criação.

— Se tu me perguntar quando comecei a costurar, eu não vou saber responder. As minhas primeiras lembranças já são costurando — afirma.

Dos sapatos artesanais à marca própria

A Fulana de Tall nasceu durante um período em que Bruna vivia na Argentina. Interessada em aprofundar seus conhecimentos, ela decidiu estudar a produção de calçados e aprender cada etapa do processo.

— Eu queria entender como um sapato era feito de verdade. Aprendi a modelar, montar, costurar e produzir tudo — explica.

Parte do processo criativo passa pelo desenvolvimento manual de moldes e pela produção artesanal das peças, característica que acompanha a marca desde a sua origem. Divulgação / Fulana de Tall

Foi nesse período que surgiram as primeiras coleções da marca. Os modelos utilizavam tecidos produzidos artesanalmente por mulheres do altiplano andino, região que abrange partes da Bolívia, Peru, Equador e norte da Argentina.

Tênis, alpargatas e outros modelos ganharam cores vibrantes e uma identidade distante dos padrões tradicionais do mercado.

— Tenho muito respeito por esses tecidos. Eles carregam história, cultura e o trabalho de muitas famílias — ressalta.

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Nos primeiros anos, praticamente toda a produção era feita pelas próprias mãos da criadora. Os cadernos com moldes e desenhos da época seguem guardados até hoje.

Com o crescimento da marca, a Fulana de Tall passou a vender para diferentes regiões do Brasil e chegou a ter uma franquia em Recife. A operação foi encerrada durante a pandemia, mas a marca seguiu atuando por meio do comércio eletrônico.

Brasilidade em meio ao inverno europeu

A mudança para os Países Baixos abriu uma nova fase na trajetória da empresária.

Vivendo em um país de clima frio, Bruna percebeu que poderia apresentar elementos da cultura brasileira para um público que pouco conhecia a diversidade têxtil do país.

Peça criada pela gaúcha Bruna Bielemann em ensaio realizado em Paris. Coleções são comercializadas para clientes de diferentes países da Europa. Divulgação / Fulana de tall

Foi assim que surgiram peças produzidas com chita, tecido tradicionalmente associado ao interior do Brasil e marcado pelas estampas coloridas e florais.

— Aqui faz muito frio. Então comecei a criar jaquetas e outras peças utilizando tecidos brasileiros. Era uma forma de trazer um pouco da nossa identidade para o inverno europeu — argumenta.

Hoje, ela mantém um ateliê em casa e produz coleções específicas para o mercado europeu. Os produtos comercializados nos Países Baixos são diferentes daqueles vendidos no Brasil, respeitando características culturais e climáticas de cada público.

Contra a moda descartável

Enquanto boa parte da indústria da moda aposta em tendências passageiras e coleções cada vez mais rápidas, a Fulana de Tall segue um caminho diferente.

Bruna diz que a proposta da marca é criar peças que atravessem o tempo sem perder significado.

— Eu costumo dizer que a gente não faz moda. A gente vai contra a tendência — garante.

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A crítica está ligada ao conceito conhecido como obsolescência percebida, estratégia que incentiva a substituição constante de produtos mesmo quando eles continuam em perfeitas condições de uso.

— Quando surge uma nova tendência, a peça anterior passa a parecer ultrapassada. A pessoa deixa de usar, doa ou descarta para comprar outra. Eu não acredito nisso — pondera.

Por isso, a marca aposta em modelos atemporais, produzidos em pequena escala e com forte carga artesanal.

— Quero que alguém compre uma peça porque se identificou com ela, porque gosta da história que ela carrega, e não porque ela está na moda naquele momento — conclui.



