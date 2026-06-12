Corrida por mesas faz estabelecimentos operarem com capacidade máxima em Pelotas

Duo de chocolates crocantes e pão de ló assado na brasa integra o menu especial do Bistrô Pelotense. Divulgação / Bistrô Pelotense

Com reservas esgotadas em diversos estabelecimentos, equipes reforçadas e cardápios pensados exclusivamente para a ocasião, o Dia dos Namorados deve movimentar e muito o setor gastronômico de Pelotas nesta sexta-feira (12). Considerada uma das datas mais importantes do calendário para bares e restaurantes, a celebração gera reflexos e mobiliza estabelecimentos semanas antes da comemoração.

No Bistrô Pelotense, um dos restaurantes mais famosos da cidade, a procura começou com antecedência e as mesas disponíveis para a noite foram preenchidas rapidamente. O restaurante preparou um menu especial composto por entrada, prato principal e sobremesa, servido exclusivamente durante a celebração.

Para o proprietário, Márcio Ávila, a data se consolidou como um dos momentos mais importantes do ano para o setor.

— As pessoas procuram muito mais do que apenas a comida. Elas querem um momento especial, uma noite diferente. O restaurante acaba sendo o local onde tudo isso acontece. A mesa se torna um espaço de convivência e celebração — afirma.

Segundo ele, o volume de contatos recebidos nos últimos dias superou em muito a rotina habitual da casa.

— Entre ligações telefônicas e mensagens, a procura que tivemos nesta última semana equivale ao movimento de um mês inteiro. As pessoas ligam, querem saber o cardápio, perguntam sobre reservas, procuram informações. É uma movimentação muito intensa — relata.

Márcio avalia que o crescimento da data está ligado também à forma como ela passou a ser trabalhada pelo comércio nos últimos anos.

— Há vinte anos isso não tinha a força que tem hoje. As campanhas publicitárias cresceram, as marcas passaram a investir mais e o consumidor incorporou a data ao calendário. Hoje o Dia dos Namorados movimenta restaurantes, floriculturas, lojas de roupas, perfumarias e diversos outros setores.

Mudança de formato para uma data especial

No Vinícius Bistrô, o Dia dos Namorados deste ano será marcado por uma novidade. Pela primeira vez desde a abertura da casa, em 2020, o atendimento não contará com sistema de reservas.

A decisão fez com que o restaurante adotasse uma operação diferente, baseada exclusivamente na ordem de chegada dos clientes.

Segundo o chef e proprietário Vinícius Kuhn, a mudança exigiu planejamento e adaptação da equipe.

— É o primeiro ano que trabalhamos sem reservas. A gente se preparou para isso, mas também existe uma expectativa para entender como o público vai reagir a esse formato — revela.

A preparação para a noite começou ainda na quinta-feira (11). Nesta sexta, os trabalhos se estendem ao longo de todo o dia para finalizar os pratos e organizar a operação.

— A produção começou ontem e hoje seguimos trabalhando o dia inteiro. É uma data que exige muita organização para que tudo aconteça da melhor forma possível — explica.

A equipe também foi ampliada para atender a demanda.

— Tivemos um aumento de cerca de 20% no quadro de funcionários para dar conta do movimento esperado — aponta.

O restaurante preparou um menu especial composto por duas opções de entrada, quatro pratos principais e sobremesa. Além disso, os clientes serão recebidos com uma taça de espumante oferecida pela vinícola pelotense Bodega Iribarrem.



