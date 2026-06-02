Clínica do sul do Estado aposta em consultórios por assinatura para atrair profissionais da saúde

Estrutura do Moriá Saúde funciona no Laguna Mall, no Laranjal. Frederico Feijó / Agência RBS

Um modelo já adotado em grandes centros urbanos começa a ganhar espaço em Pelotas. Uma clínica instalada na Praia do Laranjal passou a oferecer consultórios por assinatura, formato em que profissionais da saúde utilizam salas equipadas pagando apenas pelo tempo de uso.

A operação começou no fim de janeiro, no Laguna Mall, e já reúne sete profissionais, segundo a empresa. Cinco deles moram no próprio Laranjal.

A proposta é voltada a médicos, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais que buscam um espaço para atendimento sem a necessidade de manter uma sala fixa ou arcar com custos integrais de locação.

Segundo o empresário Pedro Ernesto Obino, idealizador do projeto, a iniciativa surgiu a partir da percepção de que o bairro concentrava demanda por serviços de saúde, ao mesmo tempo em que recebia novos moradores e empreendimentos.

— Quando nos mudamos para o Laranjal, começamos a mapear serviços que ainda não existiam no bairro. Percebemos que havia uma demanda por estruturas voltadas à saúde e pensamos em um modelo mais aderente à realidade atual dos profissionais — afirma.

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Pagamento varia conforme o tempo de uso

Diferentemente das clínicas tradicionais, o sistema funciona por meio da contratação de pacotes mensais de horas. O profissional escolhe a carga horária de acordo com a necessidade de atendimento.

Segundo a empresa, é possível contratar desde duas horas mensais até agendas mais amplas, conforme a rotina de cada especialidade.

— O profissional pode atender uma hora por semana, quatro horas por semana ou manter uma agenda mais extensa. Tudo depende da demanda de cada um — explica Obino.

Os valores variam conforme o pacote contratado. De acordo com a clínica, o custo por hora fica entre R$ 23,69 e R$ 97,20. Além da sala mobiliada, os planos incluem recepção, internet, climatização, sistema de agendamento e suporte administrativo.

Expansão acompanha crescimento do bairro

Com população estimada em mais de 40 mil moradores, o Laranjal vem registrando expansão nos setores de comércio e serviços. A avaliação do empresário é de que a descentralização dos atendimentos pode facilitar a rotina de profissionais e pacientes.

— Muitos profissionais que moram aqui precisavam se deslocar diariamente para outras regiões da cidade. Ao mesmo tempo, há moradores que buscam serviços mais próximos de casa — diz.

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Segundo a empresa, a estrutura tem capacidade para atender entre 20 e 25 profissionais, a depender da carga horária contratada.

A aposta também leva em conta a posição de Pelotas como referência regional em saúde, com pacientes de diferentes municípios da Zona Sul em busca de atendimento especializado.

— Pelotas já possui uma vocação consolidada na área da saúde. A proposta é ampliar as opções disponíveis para profissionais e pacientes dentro desse cenário — afirma Obino.

A clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h.



