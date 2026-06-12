Chocolate com pimenta, alfajor e cheesecake: sorveteria transforma países da Copa em sabores de sorvete

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Sorvetes inspirados nas seleções da Copa do Mundo começaram a ser produzidos nesta semana em São Lourenço do Sul. Divulgação / Docati Sorvetes

Enquanto a bola rola nos gramados dos Estados Unidos, Canadá e México, uma sorveteria de São Lourenço do Sul encontrou uma forma diferente de entrar no clima da Copa do Mundo. A Docati começou a produzir sabores inspirados nos países participantes do Mundial e aposta na curiosidade dos clientes para experimentar combinações ligadas à gastronomia de diferentes regiões do planeta.

Os primeiros sabores fazem referência justamente aos três países-sede da competição. Para representar o México, a escolha foi um sorvete de chocolate com pimenta. Já o Canadá ganhou uma versão inspirada no tradicional s'more, sobremesa preparada com marshmallow, chocolate e bolacha. Os Estados Unidos foram representados por cheesecake.

A expectativa do proprietário Maurício Kuhn é ampliar gradualmente a coleção ao longo do torneio.

— Hoje comecei pelos países-sede. Amanhã entram outros. A ideia é ir fazendo durante a Copa. São 48 seleções, nem sei se vou conseguir fazer todas — brinca.

Entre os sabores que já estão definidos estão o alfajor para representar o Uruguai e o doce de leite para a Argentina. O Brasil deve ganhar versões inspiradas em dois clássicos nacionais.

— Para o Brasil faço brigadeiro, porque é um doce nosso, e também caipirinha. Inclusive na versão alcoólica — conta.

Chocolate com pimenta foi a combinação escolhida para representar o México no cardápio temático da Copa. Divulgação / Docati Sorvetes

Viagem gastronômica pelo Mundial

Segundo Maurício, a proposta é utilizar ingredientes tradicionalmente associados a cada país, transformando a competição em uma espécie de viagem gastronômica.

As seleções do Oriente Médio e da Ásia devem render algumas das combinações mais diferentes.

— Sempre existe a curiosidade. Tem sabores inspirados em países que as pessoas não fazem ideia de como são. Aí querem provar para descobrir.

Entre os ingredientes previstos para as próximas receitas estão tahine, pistache e matcha, tradicional chá verde utilizado na culinária japonesa.

Tradição em sabores criativos

A iniciativa não é novidade para a sorveteria. Maurício já havia criado uma coleção temática durante a Copa do Mundo de 2022.

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Com 32 anos de atuação, a empresa também ficou conhecida por apostar em receitas pouco convencionais. Ao longo dos anos, produziu sabores como cuca com linguiça, pão com manteiga e chimia de cana, além de uma edição especial inspirada em costelão de 12 horas.

Agora, a criatividade volta a entrar em campo, desta vez inspirada pelo maior torneio de futebol do planeta.