Após mais de 15 anos fechado, Theatro Sete de Abril deve ser reaberto no aniversário de Pelotas

Inaugurado em 1834, o Theatro Sete de Abril atravessou quase dois séculos de história e volta a abrir as portas após mais de 15 anos fechado. André Ávila / Agencia RBS

Após mais de 15 anos de portas fechadas, o Theatro Sete de Abril deve voltar a receber público no dia 7 de julho, data em que Pelotas completa 214 anos. A reabertura encerra um dos mais longos períodos de interdição já enfrentados por um equipamento cultural no Rio Grande do Sul e devolve à cidade um dos seus principais símbolos históricos.

A prefeitura não confirma a reabertura, mas a coluna apurou a informação com artistas ligados à programação. A previsão de retomada no aniversário da cidade também consta em um termo de cooperação assinado com o Sesc que prevê as atividades de reabertura na semana de aniversário da cidade, com um orçamento de R$ 140 mil. O termo foi publicado no Diário Oficial dos Municípios.

Inaugurado em 2 de dezembro de 1834, o Sete de Abril é considerado o teatro mais antigo do Rio Grande do Sul, tendo iniciado suas atividades mais de duas décadas antes do Theatro São Pedro, em Porto Alegre. Ao longo de quase dois séculos, o prédio acompanhou transformações econômicas, sociais e culturais da cidade, recebendo espetáculos teatrais, concertos, apresentações musicais, eventos cívicos, formaturas e algumas das principais manifestações artísticas da região sul do Estado.

A cerimônia de reabertura deve contar com apresentações de grupos e artistas ligados à história recente do teatro e da cultura pelotense. Entre as atrações confirmadas estão o Grupo Tholl, a banda Preto de Sapato e a Orquestra Jovem do Sesc.

O retorno do público ao prédio marca o fim de uma espera iniciada em 2010, quando o Ministério Público Federal determinou a interdição do espaço após a constatação de problemas estruturais que colocavam em risco a segurança do imóvel. À época, laudos apontaram risco de comprometimento da cobertura, dando início a um processo de restauração que se estenderia por mais de uma década e meia.

Uma obra marcada por atrasos e desafios

A primeira grande intervenção ocorreu entre 2013 e 2014, quando foi realizada a substituição completa do telhado com recursos federais. A partir dali, ficou evidente que os problemas iam muito além da cobertura e exigiriam uma restauração integral do edifício.

O projeto foi incorporado ao PAC Cidades Históricas e aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). As obras de restauro começaram em 2019, mas enfrentaram uma série de obstáculos ao longo do caminho, incluindo entraves burocráticos, dificuldades em processos licitatórios, alterações de projetos, limitações orçamentárias e os impactos provocados pela pandemia de covid-19.

A primeira etapa foi concluída em 2022 e contemplou a recuperação de fachadas, ornamentos, sacadas, esquadrias, camarotes, camarins, plateias, foyer e do tradicional palco em estilo italiano. Também foram executadas melhorias nos sistemas elétrico e hidráulico.

Nos anos seguintes, o desafio passou a ser a conclusão das adequações finais necessárias para o funcionamento do espaço, incluindo rede elétrica, equipamentos cênicos, sistemas de prevenção contra incêndio, iluminação e sonorização.

A demora na conclusão da obra acabou gerando debates entre diferentes gestões municipais sobre o estágio do restauro e as condições necessárias para a reabertura. Ao longo do processo, questões relacionadas a licitações, obtenção de recursos e exigências técnicas contribuíram para ampliar o período de fechamento.

O impacto de 15 anos de portas fechadas

Durante os mais de 15 anos de interdição, o Sete de Abril deixou de ser apenas uma obra em andamento para se tornar símbolo das dificuldades enfrentadas pela cultura local.

Artistas, produtores culturais, historiadores e entidades ligadas ao patrimônio passaram a alertar para os impactos da ausência do principal palco público da cidade. Uma geração inteira cresceu sem frequentar o teatro.

Crianças que estavam iniciando a vida escolar quando o prédio foi interditado chegaram à idade adulta sem assistir a um espetáculo, concerto ou apresentação dentro do espaço que durante décadas ajudou a formar o público cultural de Pelotas.

A ausência do teatro também foi sentida por grupos artísticos locais. Sem o principal palco público da cidade, companhias, músicos e produtores precisaram recorrer a auditórios, centros culturais e espaços alternativos para realizar apresentações e eventos.

O Theatro Sete de Abril em registro histórico. Inaugurado em 1834, o espaço é considerado o teatro mais antigo do Rio Grande do Sul e um dos mais antigos do Brasil. Reprodução / Reprodução

O palco que atravessou quase dois séculos

O Theatro Sete de Abril nasceu de uma iniciativa da própria comunidade. Criado pela Sociedade Scenica Theatro Sete de Abril, o espaço surgiu com o objetivo de oferecer às famílias pelotenses um local dedicado à arte, ao entretenimento e à convivência social.

Ao longo de sua história, recebeu companhias teatrais nacionais e internacionais, concertos, recitais, operetas, zarzuelas, palestras políticas, eventos beneficentes e até sessões de cinema, que passaram a integrar a programação da casa no início do século 20.

A arquitetura também reflete as transformações vividas pela cidade. Originalmente concebido em estilo neoclássico, com quatro colunas na fachada, o prédio passou por uma ampla reforma em 1916. A intervenção substituiu o frontispício original por elementos inspirados na estética art nouveau, configuração que permanece até hoje e ajuda a tornar o teatro uma das construções mais emblemáticas do centro histórico de Pelotas.

Ao longo de 191 anos, o Sete de Abril acompanhou diferentes fases do desenvolvimento da cidade e consolidou-se como uma das principais referências culturais do sul do Estado.