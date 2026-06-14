Frederico Feijó

Campanha solidária
Notícia

Amigos se unem para salvar ateliê de escultor que transforma materiais da praia em arte

Campanha busca arrecadar recursos para restaurar espaço de Hamilton Coelho, na Barra do Chuí

Frederico Feijó

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