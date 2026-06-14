Amigos se unem para salvar ateliê de escultor que transforma materiais da praia em arte

Hamilton Coelho utiliza materiais encontrados na praia como matéria-prima para suas esculturas. Carlos Macedo / Agencia RBS

Um grupo de amigos do escultor Hamilton Coelho lançou uma campanha de arrecadação para viabilizar a recuperação do ateliê do artista na Barra do Chuí, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. A iniciativa busca reunir recursos para realizar reparos estruturais no imóvel, afetado pela ação da maresia e pelas condições climáticas do extremo sul do Estado.

Hamilton é conhecido por transformar materiais encontrados na faixa de areia em obras de arte. Ao longo de décadas, madeiras, boias, cordas, restos de embarcações e até ossos de baleia recolhidos na praia tornaram-se matéria-prima para esculturas que ajudaram a consolidar sua trajetória artística.

A mobilização ocorre às vésperas de uma data simbólica. Em 26 de julho, o escultor completa 70 anos.

Segundo Ricardo Almeida, um dos organizadores da campanha e amigo de Hamilton desde os anos 1970, a iniciativa surgiu da preocupação em preservar o legado construído pelo artista.

— Somos amigos há mais de 50 anos e percebemos que era o momento de reunir pessoas para ajudar a preservar esse patrimônio cultural — afirma.

Meta inicial é arrecadar R$ 9,5 mil

A campanha estabeleceu como primeira meta a arrecadação de R$ 9,5 mil, valor que será destinado à recuperação de paredes, portas e janelas do imóvel.

De acordo com os organizadores, o custo total da restauração ainda está sendo calculado e pode chegar a R$ 15 mil.

— Definimos esse valor como uma meta inicial para começar os trabalhos. Ainda estamos buscando orçamentos mais completos para dimensionar todas as necessidades — explica Ricardo.

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A arrecadação ocorre por meio da plataforma Vakinha e permanecerá aberta até o aniversário do artista.

Para os amigos envolvidos na mobilização, a campanha também representa uma homenagem à trajetória de Hamilton.

— A ideia é celebrar os 70 anos dele ajudando a preservar o lugar onde grande parte dessa produção artística foi criada. É um reconhecimento a uma trajetória construída ao longo de décadas.

Além da reforma

A mobilização não se limita à recuperação física do ateliê. O grupo também trabalha para reestruturar o Instituto Baleia Australis, entidade ligada às atividades culturais desenvolvidas por Hamilton.

A proposta é regularizar a instituição e buscar novas formas de financiamento que garantam a continuidade dos projetos culturais realizados no espaço.

Instalado na Barra do Chuí, o ateliê reúne obras produzidas a partir de materiais recolhidos na praia e tornou-se um ponto de referência cultural na região de fronteira. Para os organizadores, a recuperação do local é uma forma de preservar a história e a produção artística desenvolvidas por Hamilton Coelho ao longo de décadas.

