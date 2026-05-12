Sucesso na internet, Geriatricus se apresenta pela primeira vez em Pelotas

Integrantes do Geriatricus transformam o palco em um espetáculo de humor, música e nostalgia. Divulgação

O grupo Geriatricus, fenômeno das redes sociais que mistura humor, música e personagens caricatos, se apresenta pela primeira vez em Pelotas nesta quinta-feira (14), no Theatro Guarany.

A abertura dos portões ocorre às 20h, e o espetáculo está marcado para as 21h.

Os ingressos seguem à venda pela plataforma Guichê Web e também no ponto físico Café.com.

Idealizada por Jean Lima, intérprete da personagem “Véia”, ou Dona Celeste, a banda ganhou projeção nacional ao transformar clássicos do rock e da música popular em um espetáculo irreverente, marcado por humor, teatralidade e interação com o público.

Caracterizados como idosos, Jean Lima, Leandrinho e Gutinho sobem ao palco misturando música ao vivo, piadas e referências nostálgicas, principalmente às décadas de 1980 e 1990.

O repertório inclui releituras de bandas como Legião Urbana, RPM, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial e Pearl Jam, além de referências ao pagode e à cultura pop brasileira.

Humor e nostalgia

Com vídeos virais e milhões de visualizações nas redes sociais, o grupo já participou de programas de televisão, como o Pânico, e vem realizando apresentações em diferentes cidades do país.

Segundo um dos organizadores do evento em Pelotas, Nikollas Mathias, o espetáculo começou a circular recentemente pelo Rio Grande do Sul e tem registrado boa procura por ingressos.

— É um show que mistura música e humor o tempo todo. O público se identifica muito pelas referências e pela nostalgia — afirma.

Depois de Pelotas, o grupo ainda tem apresentações previstas em cidades como Santa Maria, Porto Alegre e Caxias do Sul.

A estrutura do espetáculo contará com painel de LED e produção montada no próprio dia da apresentação no Guarany.

Segundo a organização, a maior parte dos ingressos tem sido comercializada pela internet.

— As vendas estão muito boas. A expectativa é de bom público — diz Mathias.