"Simpatia em pessoa": ator Humberto Carrão visita pontos tradicionais de Pelotas

Ator visitou o estádio Boca do Lobo com o pai. @humbertocarrao / Instagram / Reprodução

O ator Humberto Carrão está passando o final de semana em Pelotas e circulou por diferentes pontos tradicionais da cidade. Entre os locais visitados pelo artista estão o Café Aquários, o Centro Histórico e o estádio Boca do Lobo, do Pelotas.

Na noite desta sexta-feira (15), Carrão também jantou no Vinicius Bistrô, onde apreciou frutos do mar e vinhos gaúchos.

Segundo o chef Vinicius Kuhn, proprietário do restaurante, o ator comentou que está na cidade para celebrar o aniversário do pai, comemorado neste sábado (16).

— Simpatia em pessoa. Ele conversou com todo mundo, fez foto e foi muito simpático — relata Vinicius.

Ator foi recebido pelo chef Vinicius Kuhn. Divulação / Vinicius Bistrô

A relação do ator com Pelotas vai além do turismo. A família paterna de Humberto Carrão é da cidade e o pai dele ainda mora no município.

No ano passado, após o encerramento da novela Vale Tudo, o ator já havia escolhido Pelotas para passar parte das férias. Na ocasião, foi fotografado em diferentes pontos da cidade e chamou atenção pela circulação discreta em cafés, restaurantes e espaços públicos.

Conhecido por trabalhos em novelas, séries e filmes, Humberto Carrão costuma manter relação próxima com o Rio Grande do Sul por conta das origens familiares.