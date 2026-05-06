Shopping Pelotas ganha novas lojas de beleza, açaí e maquiagem; veja quais são

Novas operações começaram a funcionar entre o fim de abril e o início de maio no Shopping Pelotas. Rafael Takaki / Shopping Pelotas / Divulgação

O Shopping Pelotas recebeu três novas operações, ampliando as opções nas áreas de beleza, gastronomia e maquiagem. As inaugurações envolvem marcas já conhecidas do público da região e fazem parte do movimento de renovação do empreendimento.

As novidades são o Salão dos Brabos, a Purple Açaí e a Make 10.

Com mais de 135 operações, o Shopping Pelotas mantém atualmente 98% da Área Bruta Locável ocupada, segundo a administração.

— Ao mesmo tempo em que mantemos um alto índice de ocupação, a administração segue atenta às oportunidades em qualificar ainda mais a experiência de quem escolhe o Shopping Pelotas. A chegada das novas operações faz parte desse movimento, visando novas oportunidades e experiências — afirma o gerente-geral do Shopping Pelotas, Daiçon Maciel.

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Barbearia amplia presença, açaí self-service e maquiagem popular

Criado em Pelotas, no bairro Navegantes, o Salão dos Brabos abriu a terceira unidade da marca dentro do shopping. A proposta do espaço é oferecer serviços voltados ao cuidado masculino, incluindo corte de cabelo, barba, procedimentos estéticos e atendimento infantil.

Além dos serviços tradicionais, o espaço também comercializa produtos para barba e cabelo.

Outra novidade é a Purple Açaí, instalada em frente à Crocs. O quiosque aposta em um modelo self-service, permitindo que o cliente monte o próprio bowl com frutas, chocolates, balas, caldas e cremes variados.

A operação também oferece diferentes versões do produto, incluindo açaí tradicional, zero açúcar e opções trufadas. O espaço conta ainda com um lounge para consumo no local.

Já a Make 10 abriu a quarta unidade da marca em Pelotas. Conhecida pela venda de maquiagens e acessórios com preços acessíveis, a empresa já possui outras três lojas no Centro da cidade.