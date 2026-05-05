Seminário reúne mais de 400 mulheres do agro em Pelotas nesta terça-feira

A edição do ano passado reuniu produtoras rurais e lideranças femininas do agro em Pelotas Carlos Queiros / Divulgação Sicredi

Um evento voltado ao protagonismo feminino no campo deve reunir mais de 400 participantes nesta terça-feira (5), em Pelotas. O 2º Seminário Mulheres do Agro ocorre no Auditório Sicredi e terá programação direcionada a associadas, com painéis e palestra sobre liderança, gestão e experiências no agronegócio.

A agenda inicia às 19h10min, com o painel "Protagonismo Feminino no Campo: Histórias Inspiradoras de Mulheres no Agro Familiar", que reúne produtoras da região. Participam Karolain Klug Schiller, de Morro Redondo, produtora de pêssego; Rejane Scheunemann, de São Lourenço do Sul, produtora de uva; e Camila Tessmann, de Turuçu, criadora de bovinos de leite.

Na sequência, às 20h, ocorre o painel "Lideranças Femininas: trajetórias e perspectivas de mulheres no agronegócio", com temas como carreira, sucessão familiar e gestão. Participam Giovana Dias de Oliveira Leston, de Santa Vitória do Palmar, com atuação na Agropecuária Dom Vitor, e Rosane Bartz Lindenau, de Camaquã, integrante da Granja Cariola.

Os dois encontros terão mediação de Alessandra Bergmann.

— O seminário evidencia a força, a competência e o protagonismo das mulheres que atuam no campo. A Sicredi Interestados acredita no diálogo e no fortalecimento dessas lideranças, que já desempenham um papel fundamental no desenvolvimento sustentável das propriedades e das comunidades— afirma Emílio Mallmann de Souza, assessor de negócios Agro da Sicredi Interestados.

Palestra

Encerrando a programação, a jornalista Cristina Vieira, apresentadora e editora-executiva do programa Globo Rural, fará uma palestra sobre mercado e a presença feminina no agronegócio.

Formada pela PUCRS, Cristina atua há mais de 13 anos no programa da TV Globo e já trabalhou na Rádio Gaúcha, na RBSTV e na TV TEM, afiliada da emissora em Sorocaba.

Evento fechado

O encontro, promovido pelo Sicredi Interestados, é restrito a associadas da cooperativa e não será aberto ao público geral, devido à limitação de espaço. A organização confirmou a participação de mulheres de diferentes municípios da região sul do Estado.



