Restaurante Marco's inaugura novo espaço em casarão histórico de Rio Grande

Novo espaço do Marco’s funciona em casarão revitalizado na Avenida Presidente Vargas, em Rio Grande. Divulgação / Restaurante Marco´s

O Marco's, um dos restaurantes mais tradicionais de Rio Grande, iniciou uma nova fase nesta semana com a inauguração oficial de um novo espaço em um casarão revitalizado na Avenida Presidente Vargas, 315, na região central da cidade.

Após anos funcionando dentro do Hotel Laghetto, o restaurante voltou a apostar em um endereço de rua, retomando a conexão direta com o público externo. A mudança também marca uma reformulação do cardápio e da proposta gastronômica da casa.

Conhecido pela culinária voltada aos frutos do mar, o restaurante construiu sua trajetória em Rio Grande justamente explorando a relação da cidade com a pesca e com a gastronomia marítima.

Hoje, além de Rio Grande, a marca também possui operações em Porto Alegre e Gramado administradas pela própria família.

— Eu queria voltar para a rua e voltar a conversar diretamente com a cidade. Dentro do hotel a dinâmica é diferente. Aqui a proposta é outra — afirma o empresário Marcos Costa.

Casa histórica virou novo endereço

O novo restaurante ocupa um imóvel histórico que estava sem uso há anos. O projeto arquitetônico foi desenvolvido por Rafael Grantham, conhecido por trabalhos ligados à revitalização de espaços comerciais em Rio Grande.

Segundo Marcos Costa, a escolha do local também representa uma aposta no potencial de retomada do Centro Histórico da cidade.

— É uma região que ainda tem desafios, mas eu acredito muito no potencial daqui. Quando vi o projeto pronto, percebi que precisava investir nisso — afirma.

Projeto arquitetônico do novo Marco’s buscou preservar características originais do imóvel e adaptar o espaço à nova proposta gastronômica do restaurante. Divulgação / Restaurante Marco´s

Cardápio ganhou influência da alta gastronomia

A nova fase do restaurante também trouxe mudanças importantes na cozinha. O Marco's passou a contar com o chef Gabriel Bonilha, profissional natural de Rio Grande que atuou em restaurantes reconhecidos pelo Guia Michelin em São Paulo, entre eles o D.O.M. e o Tuju.

A reformulação trouxe novas técnicas, ingredientes e combinações ao cardápio, embora alguns pratos tradicionais tenham sido mantidos.

Entre eles estão receitas já conhecidas pelos clientes antigos da casa, como o camarão crocante e o linguado à Belle Meunière, agora apresentados com novos acompanhamentos e releituras.

Segundo Marcos Costa, uma das mudanças foi a decisão de trabalhar prioritariamente com peixe fresco.

— Eu aprendi muito nesse processo. O sabor muda completamente quando se trabalha com produto fresco e técnicas diferentes de preparo — afirma.

Gastronomia além do Cassino

Embora boa parte da cena gastronômica de Rio Grande esteja hoje concentrada no Cassino, o empresário afirma que a ideia é justamente fortalecer um novo polo gastronômico na região central da cidade.