Renato Borghetti celebra 40 anos de carreira com show em Pelotas

Um dos principais nomes da música instrumental brasileira, Renato Borghetti retorna a Pelotas para um espetáculo especial que marca os 40 anos de carreira do artista. A apresentação acontece no dia 17 de junho, às 20h, no Theatro Guarany.
O show, promovido pelo Sesc/RS, promete revisitar diferentes momentos da trajetória do músico que ajudou a transformar a gaita-ponto em um dos símbolos da música gaúcha dentro e fora do país.
Reconhecido pela mistura entre tradição e experimentação, Borghetti construiu uma carreira marcada pela valorização da cultura regional e pela aproximação com diferentes estilos musicais, transitando entre o instrumental, o regional e influências contemporâneas.
No repertório, o público poderá acompanhar composições conhecidas da carreira do artista e momentos que ajudam a contar a trajetória construída ao longo de quatro décadas de apresentações no Brasil e no exterior.
Com uma discografia consolidada e passagens por diferentes países, Renato Borghetti se tornou uma das principais referências da música instrumental brasileira.
Ingressos já estão à venda
Os ingressos para o espetáculo já estão disponíveis nas unidades do Sesc e também pelo site do Sesc/RS.
Os valores são:
- R$ 40 para público geral.
- R$ 20 para meia-entrada.
- R$ 15 para trabalhadores do comércio e serviços.
- R$ 18 para empresários.