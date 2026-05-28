Renato Borghetti celebra 40 anos de carreira com show em Pelotas

Renato Borghetti sobe ao palco do Theatro Guarany no dia 17 de junho em espetáculo especial de 40 anos de carreira. Marcos Borghetti / Divulgação

Um dos principais nomes da música instrumental brasileira, Renato Borghetti retorna a Pelotas para um espetáculo especial que marca os 40 anos de carreira do artista. A apresentação acontece no dia 17 de junho, às 20h, no Theatro Guarany.

O show, promovido pelo Sesc/RS, promete revisitar diferentes momentos da trajetória do músico que ajudou a transformar a gaita-ponto em um dos símbolos da música gaúcha dentro e fora do país.

Reconhecido pela mistura entre tradição e experimentação, Borghetti construiu uma carreira marcada pela valorização da cultura regional e pela aproximação com diferentes estilos musicais, transitando entre o instrumental, o regional e influências contemporâneas.

No repertório, o público poderá acompanhar composições conhecidas da carreira do artista e momentos que ajudam a contar a trajetória construída ao longo de quatro décadas de apresentações no Brasil e no exterior.

Com uma discografia consolidada e passagens por diferentes países, Renato Borghetti se tornou uma das principais referências da música instrumental brasileira.

Ingressos já estão à venda

Os ingressos para o espetáculo já estão disponíveis nas unidades do Sesc e também pelo site do Sesc/RS.

Os valores são: