Rede paulista inaugura nova loja e amplia operação no sul do Estado

Atualmente, Torra possui cerca de 90 lojas distribuídas em 17 Estados. Divulgação

A rede varejista paulista Torra inaugurou nesta sexta-feira (8) uma nova loja no Calçadão de Pelotas, ampliando a operação mantida no Centro desde 2018.

A unidade passou a funcionar em um espaço maior, no prédio onde anteriormente operava a loja Marisa. A antiga unidade também ficava no Calçadão.

A mudança ocorreu após cerca de dois meses de obras e representa a ampliação da estrutura da marca no município.

Segundo a gerente Giovania Coelho, a reinauguração marca uma nova fase da operação em Pelotas.

— Agora conseguimos ter toda a nossa coleção aqui. Estou muito emocionada. A loja acabou de abrir e já está cheia — afirma.

A nova unidade reúne setores de moda feminina, masculina e infantil, além de cama, mesa, banho e calçados.

Com a ampliação, a loja praticamente dobrou de tamanho e ampliou a equipe de 22 para 44 colaboradores.

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Estrutura ampliada

A inauguração também representa aumento no número de produtos disponíveis ao público. Conforme a gerente, a unidade conta atualmente com mais de 12 mil peças expostas.

A loja abriu com promoções voltadas ao período do Dia das Mães, incluindo campanhas para peças de inverno, tricôs e outros itens.

— Tem promoção para mãe, pai, filho, para todo mundo — diz Giovania.

Expansão da marca

Fundada há 33 anos no bairro Brás, em São Paulo, a Torra surgiu a partir da iniciativa de quatro irmãos e se consolidou no varejo popular com foco em preços acessíveis e grande variedade de produtos.

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Atualmente, a rede possui cerca de 90 lojas distribuídas em 17 Estados, além de operação digital por site e aplicativo.

A unidade de Pelotas é uma das duas operações da marca no Rio Grande do Sul, ao lado da loja de Porto Alegre.

Segundo Giovania, a decisão de ampliar a estrutura em Pelotas acompanha o crescimento da marca na região Sul.

— É uma gratificação muito grande ver esse movimento acontecendo na cidade. Pelotas sempre recebeu muito bem a loja — afirma.

A operação no município funciona em modelo próprio e integra diretamente a estrutura da empresa, cuja sede administrativa fica em São Paulo.



