Pátio Jacques Georges terá arena temática para transmissão dos jogos da Copa do Mundo em Pelotas

Arena temática da Copa começou a ser montada no Pátio Jacques Georges. Divulgação / Pátio Jacques Georges

Pelotas terá uma arena temática voltada à Copa do Mundo no Pátio Jacques Georges. O espaço será utilizado para transmissões dos jogos do Mundial e contará com telão de LED, atrações musicais, troca de figurinhas, espaços instagramáveis e programação gratuita durante o torneio.

A estrutura já começou a ser montada e ficará instalada em uma área anexa ao pátio gastronômico. Segundo o empresário Arthur Hallal, um dos administradores do local, a proposta é transformar o espaço em uma espécie de "fan fest" voltada aos jogos da competição.

— Vai ser um espaço realmente para viver a Copa do Mundo. Não só assistir os jogos, mas passar a experiência da Copa — afirma.

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A arena funcionará diariamente durante o torneio, sempre das 16h à meia-noite. Além da transmissão das partidas, o espaço terá opções gastronômicas já presentes no pátio, como pizzas, hambúrgueres, sushi, cookies, sorvetes, açaí e padaria uruguaia.

Espaços instagramáveis inspirados no ambiente da Copa do Mundo fazem parte da estrutura montada no Pátio Jacques Georges. Divulgação / Pátio Jacques Georges

Espaço terá atrações e áreas temáticas

Entre os destaques da estrutura estão espaços criados especialmente para fotos e interação do público.

Um deles simulará uma coletiva de imprensa, com mesa e painéis inspirados no ambiente da Copa. Outro terá uma réplica da taça do Mundial para registros fotográficos.

— A ideia é que as pessoas levem as crianças, tirem fotos e aproveitem o ambiente mesmo fora dos jogos do Brasil — explica Hallal.

O local também terá encontros para troca de figurinhas do álbum oficial da Copa. As datas ainda serão divulgadas pela organização.

Shows gratuitos após jogos do Brasil

A programação também incluirá apresentações musicais gratuitas após os jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos.

Segundo os organizadores, após a primeira partida contra Marrocos haverá show de Amâncio Jorge. No segundo jogo, diante do Haiti, a atração será o Pagode do Moraes. Já na terceira rodada da fase de grupos, contra a Escócia, Amâncio Jorge retorna ao palco do espaço.

A arena também terá programação para os amistosos preparatórios da Seleção antes do início do Mundial.

No dia 31, um evento-teste restrito a convidados transmitirá o primeiro amistoso após a convocação da Seleção Brasileira contra o Panamá, seguido de show do grupo Samba do Rei.

Já no dia 6 de junho, o último amistoso antes da Copa, diante do Egito, terá transmissão aberta ao público e show gratuito de Vini Moraes.

Segundo Arthur Hallal, os horários noturnos dos jogos favoreceram o projeto da arena.

— A maioria das partidas vai acontecer entre o fim da tarde e a noite. Isso ajudou muito no projeto — afirma.

Espaço busca ampliar circulação de público

Além da programação ligada à Copa, a iniciativa também busca apresentar o Pátio Jacques Georges a novos frequentadores.

— É uma oportunidade para as pessoas conhecerem o espaço do pátio. Quem entrar para assistir aos jogos vai circular por toda a estrutura — diz o empresário.

A organização também aposta na movimentação de turistas e visitantes que estiverem em Pelotas durante o período do Mundial.