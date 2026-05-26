Frederico Feijó

Frederico Feijó

Jornalista e publicitário, atua há cerca de 10 anos no Grupo RBS, com experiência em reportagem, produção e apresentação. Atualmente, é apresentador da Rádio Gaúcha.

Clima de Copa
Notícia

Pátio Jacques Georges terá arena temática para transmissão dos jogos da Copa do Mundo em Pelotas

Espaço contará com telão de LED, troca de figurinhas, atrações musicais e estrutura gastronômica durante o Mundial

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