Mercado Público de Pelotas entra no clima da Copa e planeja telão para transmissão dos jogos

Bandeiras de países participantes da Copa decoram o Mercado Público de Pelotas. Igor Islabão / Agência RBS

Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo, o Mercado Público de Pelotas já começou a entrar no clima do torneio. O espaço recebeu dezenas de bandeiras de países participantes da competição e deve ampliar a programação temática nas próximas semanas.

A iniciativa partiu da Associação dos Permissionários do Mercado Público, que repetiu a ação realizada durante a Copa de 2022.

— Na última Copa o retorno foi enorme, o pessoal ficou encantado. Então resolvemos fazer de novo — afirma o presidente da associação, Guilherme Fiss.

Segundo ele, os próprios permissionários se mobilizaram para comprar e instalar a decoração.

Além das bandeiras espalhadas pelo Largo Edmar Fetter, o grupo tenta organizar uma espécie de fan fest durante os jogos do Mundial.

— Estamos tentando viabilizar um telão aqui no Largo do Mercado para transmitir as partidas, mas o custo é muito alto. Estamos buscando patrocínio — explica.

Outro movimento que vem ganhando espaço no local é a troca de figurinhas do álbum oficial da Copa. Todos os sábados, das 13h às 18h, colecionadores se reúnem em um espaço montado especialmente para a atividade.

— A gente criou uma arena temática com mesas e bandeirinhas. O movimento está bem forte, muita gente tem participado — diz Fiss.

O Mercado Público também busca ampliar a programação cultural nos próximos meses. Atualmente, o espaço já recebe atrações fixas como o Chorinho no Mercado e o Mercado Samba Clube, realizados no segundo e terceiro sábados de cada mês.

Agora, a proposta é abrir espaço para apresentações musicais menores em áreas internas do prédio histórico.