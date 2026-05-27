Loja do sul do Estado cria coleção com acessórios customizados para Copa do Mundo

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Coleção será apresentada oficialmente no próximo sábado (30). Divulgação / Mania de Usar

Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo, empresas do sul do Estado começam a apostar em produtos temáticos ligados ao Mundial. Em Pelotas, a loja Mania de Usar lançou uma coleção de moda inspirada nas cores do Brasil e na tendência de customização, que deve ganhar força durante o torneio.

A coleção será apresentada oficialmente no próximo sábado (30), mas algumas peças já começaram a registrar procura antecipada de clientes.

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Segundo a empresária Joseline Kroth, fundadora da marca, a expectativa é superar o desempenho da última edição da Copa.

— A expectativa é a melhor possível. Os jogos agora vão acontecer à noite e isso faz com que as pessoas queiram sair mais, se arrumar mais, se produzir para assistir — afirma.

A empresa fica na Avenida Domingos de Almeida, em Pelotas, e trabalha com vestuário e acessórios artesanais e personalizados.

Brasilidade como tendência

Peças da nova coleção da Mania de Usar misturam acessórios personalizados e elementos inspirados na brasilidade para a Copa do Mundo. Divulgação / Mania de Usar

A coleção aposta principalmente nas cores verde, amarelo e azul, além de elementos ligados à chamada brasilidade, tendência que voltou a ganhar força nos últimos meses, inclusive fora do país.

Entre os produtos estão lenços, colares, broches e acessórios personalizados com bandeiras, iniciais e símbolos escolhidos pelos clientes.

— As pessoas não querem mais aquilo que todo mundo tem. Elas querem algo exclusivo, personalizado — explica Joseline.

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Segundo ela, há procura por peças feitas sob medida para acompanhar os jogos da Seleção.

— Uma cliente pegou um colar pronto e pediu para colocar uma figa. Transformamos aquilo em um patuá para ela usar durante toda a Copa — conta.

Procura antes do lançamento oficial

Mesmo antes da apresentação oficial da coleção, a loja já registrou aumento na busca por acessórios nas cores do Brasil.

De acordo com a empresária, o movimento começou após a divulgação da campanha nas redes sociais.

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— Ontem mesmo já tivemos venda de acessórios porque as pessoas começaram a entrar no clima da Copa — afirma.

A marca também deve ampliar as vendas online por meio do Instagram e enviar produtos para outras cidades do Estado e do país.

Consumo impulsionado

Para Joseline, a realização da Copa e o perfil mais “pop” do evento ajudam a aquecer o interesse do público.

— Acho que tudo isso desperta ainda mais essa vontade de torcer e viver o momento — diz.

Segundo ela, os acessórios devem ser a principal aposta do público feminino durante os jogos da Seleção.



