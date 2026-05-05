Livro resgata operação da Nasa em Rio Grande durante a ditadura e vira trama policial

Estrutura montada na praia do Cassino para o lançamento de foguetes-sonda durante o eclipse solar no litoral sul do Estado. Alberico Lucchini / Agencia RBS

Um episódio pouco conhecido da história do Rio Grande do Sul, envolvendo a presença de cientistas da Nasa no litoral sul, virou ponto de partida para um romance que mistura ficção e fatos reais. O livro Assassinato no Projeto Eclipse, do professor e escritor André Cordenonsi, será lançado na Bienal do Livro de São Paulo e reconstrói o contexto da operação norte-americana em Rio Grande, nos anos 1960, para criar uma trama policial ambientada em meio à ditadura militar.

A ideia surgiu a partir de uma descoberta casual. Professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Cordenonsi conta que tomou conhecimento do episódio por meio de um colega historiador, natural de Rio Grande.

— Quando ele comentou por alto essa história, eu fiquei impressionado. Não entendia como nunca tinha ouvido falar disso — relata.

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A partir daí, iniciou uma pesquisa que envolveu documentos históricos, arquivos digitais e materiais sobre o chamado Projeto Eclipse, operação que trouxe cientistas e equipamentos dos Estados Unidos ao Brasil durante a Guerra Fria.

Movimentação de equipamentos e equipes estrangeiras em Rio Grande durante missão científica que reuniu centenas de pesquisadores na década de 1960. Alberico Lucchini / Agencia RBS

Base real, trama ficcional

A obra se inspira em um fato histórico: em 1966, durante um eclipse solar, Rio Grande recebeu uma missão internacional que envolvia o lançamento de foguetes-sonda na praia do Cassino. O objetivo era coletar dados científicos que contribuiriam para o desenvolvimento do programa espacial norte-americano.

Mais de 300 cientistas e engenheiros participaram da operação, que contou com a construção de uma base temporária no litoral. Parte dessa estrutura ainda existe.

— Tudo isso é real. Veio gente da Nasa, pesquisadores brasileiros, e a cidade recebeu um movimento incomum para a época — explica Cordenonsi.

Na narrativa, esse cenário serve como pano de fundo para uma investigação fictícia. Durante a operação, um cientista americano é assassinado, dando início a uma trama conduzida pelo inspetor Gaspar Zanco, personagem central da história.

— É uma trama policial ambientada na década de 1960, com elementos da ditadura, da Guerra Fria e da presença estrangeira no país — resume.

Curiosos acompanham da praia do Cassino a operação que levou cientistas e foguetes-sonda a Rio Grande durante o Projeto Eclipse, em 1966. Alberico Lucchini / Agencia RBS

Pesquisa e reconstrução histórica

Para dar verossimilhança à narrativa, Cordenonsi recorreu a diferentes fontes. Parte do material foi obtida em arquivos públicos, incluindo documentos do governo federal disponíveis no Arquivo Nacional. Também utilizou registros da própria Nasa e reportagens antigas.

Além disso, contou com o apoio de um historiador e arquivista, que contribuiu com referências sobre a cidade de Rio Grande na década de 1960.

— Sobre o projeto em si, não existe tanta pesquisa acadêmica. O que há são registros pontuais, reportagens e documentos históricos — afirma.

Segundo ele, a reconstrução do ambiente urbano e social da época foi um dos principais desafios.

— Eu conhecia a cidade, mas precisava entender como ela era naquele período, como as pessoas viviam e como reagiram à chegada de tantos estrangeiros — diz.

Lançamento e próximos passos

O livro será lançado na Bienal do Livro de São Paulo, em setembro. A expectativa é realizar eventos também no Rio Grande do Sul, incluindo sessões em Santa Maria, Porto Alegre e Rio Grande, cidade que serve de cenário para a história.

— A ideia é levar o lançamento para os lugares que fazem parte dessa narrativa — afirma.