Hotel Manta hospedou estrelas e marcou época em Pelotas; relembre as histórias

A fachada iluminada do Hotel Manta se transformou em uma das imagens mais conhecidas da região central de Pelotas durante décadas. Divulgação / Hotel Manta

As portas fechadas e o prédio lacrado do Hotel Manta encerraram nesta sexta-feira (15) uma trajetória que atravessou diferentes períodos da história de Pelotas. Fundado em 1957, o empreendimento acumulou histórias envolvendo artistas, presidentes da República, equipes de televisão, delegações esportivas, turistas estrangeiros e personagens tradicionais da cidade.

Durante décadas, o hotel localizado na região central funcionou como principal referência da hotelaria de luxo no sul do Estado. Em períodos de shows, gravações e grandes eventos, a entrada do prédio costumava reunir fãs, curiosos e moradores tentando acompanhar a chegada de celebridades.

Classificado como hotel quatro estrelas, o Manta reunia uma estrutura considerada avançada para a época. Restaurante, pub, pizzaria e restaurante panorâmico ajudaram a transformar o empreendimento em um dos pontos mais conhecidos da cidade.

Além de artistas e políticos, o hotel recebia empresários, turistas estrangeiros e famílias em deslocamento entre Brasil e Uruguai. Muitas pessoas que viajavam de carro rumo a Punta del Este costumavam fazer parada em Pelotas e pernoitar no Manta.

O ex-capitão porteiro Paulo Roberto Oliveira, 74 anos, lembra do movimento intenso de turistas estrangeiros principalmente entre os anos 1980 e 1990.

— Vinha muita gente da Argentina e do Uruguai. O hotel era muito conhecido no país todo — recorda.

Para trabalhar na recepção do empreendimento, Paulo chegou a estudar inglês durante três anos com incentivo do próprio hotel.

— O Manta pagou o curso. A gente precisava atender pessoas de vários lugares e todos os funcionários tinham que saber se comunicar — afirma.

Ele trabalhou no empreendimento em diferentes períodos até 2016 e mantém guardados três álbuns de fotografias ao lado de artistas e personalidades que passaram pelo hotel.

Ao longo das décadas, o Manta hospedou músicos como Roberto Carlos, Alceu Valença, Erasmo Carlos, Jair Rodrigues, Frejat, Alexandre Pires, Turma do Pagode, Caetano Veloso, Clara Nunes, Arlindo Cruz, Gilberto Gil e João Nogueira. Também passaram pelo empreendimento atores ligados a produções da TV Globo e presidentes da República como José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.

Hotel foi segunda casa para estrelas em Pelotas

Além da hospedagem tradicional, o hotel ganhou ainda mais projeção durante gravações realizadas no Rio Grande do Sul. Na década de 1980, o elenco do filme Sonho sem Fim permaneceu hospedado durante meses no empreendimento. Entre os artistas estavam Fernanda Torres, Débora Bloch, Carlos Alberto Riccelli e Beth Mendes.

Anos depois, artistas ligados à minissérie A Casa das Sete Mulheres também circularam pelo hotel durante gravações no Estado. O grupo ficou cerca de três meses em Pelotas.

Segundo o garçom Loro Castro, os atores utilizavam normalmente os espaços do hotel.

— Eles tomavam café da manhã, iam ao restaurante, circulavam normalmente entre anônimos e sabiam até o meu nome — relembra.

Ultraje a Rigor e histórias de bastidores

O período de maior movimento do hotel também acumulou episódios que ficaram conhecidos entre antigos funcionários. Um deles envolveu integrantes da banda Ultraje a Rigor após um show em Pelotas na década de 1990.

— Eles estavam no quinto andar e abriram as mangueiras de bombeiro. Molhou tudo. O pessoal do hotel tentou resolver, mas precisaram chamar a polícia — relembra Loro.

Segundo ele, os proprietários precisaram intervir antes da chegada da Brigada Militar.

O hotel também ficou conhecido pelo esquema reservado montado durante a hospedagem de Roberto Carlos. Segundo ele, poucos empregados tiveram contato direto com o cantor.

— Era tudo muito rápido e reservado. Tinha muita gente esperando — lembra Paulo Roberto Oliveira.

O pub do Hotel Manta virou ponto tradicional de encontro da vida noturna pelotense entre os anos 1980 e 1990. Gabriel Verísssimo / Agência RBS

O pub que virou ponto da elite local

Mais do que hospedagem, o Manta também se consolidou como espaço de convivência social em Pelotas. O pub instalado próximo à recepção virou ponto tradicional de encontro de empresários, comerciantes e grupos habituais da cidade, especialmente entre os anos 1980 e 1990.

Segundo antigos funcionários, alguns frequentadores mantinham mesas fixas no espaço.

— Tinha gente que chegava e dizia "essa mesa é minha". Mesmo chegando mais tarde, ninguém podia ocupar — relembra Loro Castro.

O complexo ainda reunia outros ambientes que marcaram época, como a Mamma Pizza, o restaurante do hotel e o chamado "Cantinho do Chopp", área frequentada por empresários e lideranças da cidade.

No topo do prédio, o restaurante panorâmico também se transformou em símbolo do empreendimento. Localizado no 17º andar, o espaço reunia eventos, jantares e encontros sociais.

— Dava pra enxergar até Rio Grande lá de cima — afirma.

José Ubirajar Gonçalves Silveira trabalhou por 36 anos no Hotel Manta e acompanhou o encerramento definitivo das atividades do empreendimento nesta sexta-feira Gabriel Verísssimo / Agência RBS

Fim de um símbolo da cidade

A falência do hotel foi decretada pela Justiça após a rejeição do plano de recuperação judicial apresentado pela empresa. A decisão determinou o fechamento imediato do empreendimento, além do bloqueio de contas bancárias, levantamento patrimonial e avaliação dos bens.

Na manhã desta sexta-feira (15), os últimos hóspedes deixaram o prédio antes da lacração definitiva.

O mensageiro José Ubirajar Gonçalves Silveira, 63 anos, trabalhou por 36 anos no local e acompanhou o encerramento das atividades.

— É muito triste terminar uma empresa assim. Eu gostaria que um dia eu saísse e ela estivesse sempre no auge — afirmou.