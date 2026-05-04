Família de pesquisadores aposta em olival e produz primeiro azeite de Pelotas

A produção de azeite extravirgem ganhou espaço em Pelotas a partir de uma aposta familiar feita por dois pesquisadores. Sérgio Alves, de 67 anos, e Rosângela Alves, de 65, implantaram um olival na região da Cascata, no 5º distrito do município, e hoje comandam o Olival Dom Feliciano, responsável, segundo a família, pelo primeiro azeite produzido em Pelotas.

A ideia começou a tomar forma por volta de 2015, quando Sérgio, pesquisador da Embrapa desde 1989, passou a pensar em uma atividade ligada à aposentadoria e com potencial de continuidade para as próximas gerações.

— Vi na oliveira uma atividade que me permitiria ter agregação de valor e uma possibilidade para as descendências — afirma.

Rosângela, analista da Embrapa há 25 anos, atua na área de transferência de tecnologia e hoje divide a condução do negócio com o marido e a filha Marina Alves, responsável pela área comercial.

Frasco utilizado pelo Olival Dom Feliciano é de origem chilena, com identidade visual desenvolvida por designers da região. Frederico Feijó / Agência RBS

— A gente está empreendendo aqui. Meu marido pensou em fazer um investimento voltado para futuras gerações da família — diz.

Da compra da área ao início do plantio

A propriedade foi comprada em 2016. Na época, a família ainda avaliava qual cultura implantar no local. A produção de uva chegou a ser considerada, mas foi descartada.

Sérgio e Rosângela Alves lideram a produção do primeiro azeite extravirgem de Pelotas, em propriedade na região da Cascata. Frederico Feijó / Agência RBS

— A gente pensou em plantar uva para suco, mas pela quantidade de insumos químicos e agrotóxicos que ainda se usa, decidimos não seguir por esse caminho — conta Marina, bióloga, mestre e doutora na área de agronomia.

No ano seguinte, a família decidiu apostar nas oliveiras. O plantio, porém, foi feito de forma gradual. Em vez de ocupar toda a área de uma vez, optaram por iniciar com apenas um terço do terreno.

— Como a oliveira é uma cultura de longo prazo e a muda representa um investimento alto, a gente quis primeiro observar como ela iria se comportar aqui — explica Marina.

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Hoje, o olival ocupa 16 hectares e reúne principalmente duas variedades voltadas à produção de azeite: arbequina, de origem espanhola, e koroneiki, de origem grega. A primeira é mais precoce. A segunda representa cerca de 70% das plantas do pomar.

Um desafio imposto pelo clima

Se o plantio de oliveiras já é recente no Brasil, fazê-lo em Pelotas impõe obstáculos adicionais. A umidade é o principal deles.

— Produzir azeite de qualidade aqui na região é realmente um grande desafio — resume Sérgio.

A oliveira tolera seca, mas não responde bem ao excesso de água. Na prática, isso significa que nem toda parte da propriedade se comporta da mesma forma.

— Tem áreas em que a planta se desenvolve muito bem e outras, mais baixas, em que a umidade impede o crescimento. Tentamos de tudo em alguns pontos e desistimos — relata Marina.

O excesso de chuva também afetou fortemente as últimas safras. Segundo a família, duas colheitas foram praticamente perdidas na região, e muitos produtores sequer colheram.

— Ano passado, por causa da chuva excessiva, a frutificação foi muito baixa. Alguns produtores nem colheram. Nós tivemos uma produção muito pequena — diz Sérgio.

Colheita é feita manualmente, com uso de malhas e ferramentas que derrubam os frutos sem danificar as plantas. Felipe Valduga / Agência RBS

Safra 2026 é a primeira com expectativa de retorno

A colheita deste ano começou em 1º de março, inicialmente com a arbequina. Agora, a família está na fase de retirada da koroneiki e estima seguir até quase todo o mês de maio.

A operação mobiliza 11 pessoas por dia, entre colhedores e funcionário fixo. A colheita é manual, com uso de malhas estendidas sob as árvores e pequenos garfos para derrubar os frutos.

A expectativa é de que 2026 seja a primeira safra com potencial real de retorno financeiro.

— Esse ano é o primeiro em que a gente tem uma safra que pode dar retorno. Mas produzir azeitona e azeite é uma coisa. Comercializar é outra. É um produto de nicho — afirma Sérgio.

Rosângela reforça que, até aqui, a atividade foi marcada por investimento contínuo.

— Hoje, todo o custo ainda é investimento. A gente está em construção, se estruturando — diz.

Azeitonas são colhidas ainda no ponto ideal de maturação, etapa essencial para garantir a qualidade e a acidez do azeite extravirgem. Felipe Valduga / Agência RBS

Qualidade, extração rápida e aposta em blends

A extração do azeite não é feita na propriedade. Os frutos seguem no mesmo dia para um lagar em Canguçu, já que a azeitona precisa ser processada logo após a colheita para preservar qualidade e acidez.

— Essa azeitona é colhida hoje e transformada em azeite hoje. Não pode ficar de um dia para o outro — explica Marina.

Marina Alves atua na gestão e na área comercial do olival, responsável por aproximar o produto do mercado. Frederico Feijó / Agência RBS

Hoje, o azeite da marca é comercializado em blend, com mistura das duas variedades principais. A família, porém, já avalia lançar também versões monovarietais.

A montagem de um lagar próprio está no radar, mas ainda depende de escala. O investimento estimado passa de R$ 2 milhões.

— Não é só comprar o lagar. Tem que ter estrutura e uma pessoa dedicada ao processo. Talvez no futuro isso seja a próxima etapa — diz Marina.

Origem do nome

O nome Dom Feliciano não remete ao município homônimo, mas a uma formação geológica presente na área da propriedade. Segundo a família, a região tem afloramentos do chamado Cinturão Dom Feliciano, estrutura geológica que atravessa parte do Uruguai e do sul do Brasil.

— A gente queria muito usar outro nome, mas esse nome já existia. Aí, caminhando aqui com um geólogo, surgiu a explicação sobre a formação rochosa do local. O nome veio daí — conta Marina.

A escolha, porém, ainda gera confusão entre consumidores, que muitas vezes associam o azeite a outra cidade.

Olival, família e turismo rural no horizonte

Além do azeite, a propriedade também conta com outras áreas de fruticultura, nogueira-pecã e mata nativa. A família vê no espaço potencial para o turismo rural, mas considera que o foco, por ora, ainda está dentro da porteira.

Na área, uma cabana já é oferecida para hospedagem por meio de Airbnb, ampliando as possibilidades de renda e aproximando visitantes da experiência no campo. O espaço conta com ar-condicionado, wi-fi, churrasqueira e banheira de hidromassagem com vista para o olival e a paisagem rural.

— Primeiro eu quero consolidar a produção. Depois pensar mais fortemente em diversificação, talvez o próprio processamento aqui e também turismo rural. Essas coisas estão todas conectadas — afirma Sérgio.

Rosângela diz que a participação dos filhos no negócio reforça a ideia de continuidade.

— É bom saber que ela está se envolvendo e que nossos filhos e netos poderão vir a se envolver no futuro — afirma.

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O nome da marca começou a circular em feiras, eventos e degustações. Para a família, a meta agora é transformar o aprendizado acumulado desde 2017 em estabilidade produtiva e presença no mercado.

— Um ano como este é muito bom, mas a oliveira é cíclica. Um ano produz mais, outro menos. A gente tem de se acostumar com isso. É uma atividade de longo prazo — resume Sérgio.

Enquanto a colheita avança e a comercialização ainda é colocada à prova, a família tenta consolidar uma cultura pouco comum no município. Em uma região mais associada a outras cadeias produtivas, o olival virou aposta de longo prazo, com o objetivo de firmar Pelotas também no mapa do azeite gaúcho.



