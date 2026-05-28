Escritor gaúcho terá romance publicado na Rússia 

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Versão russa de “Vôo Cego em Zona Morta” marca a chegada do escritor pelotense Luiz Carlos Freitas ao mercado literário da Rússia. Divulgação / Luis Carlos Freitas

O escritor e jornalista pelotense Luiz Carlos Freitas terá uma obra publicada na Rússia, tornando-se um dos poucos autores gaúchos com livros editados no país europeu. O romance Voo Cego em Zona Morta começou a ser traduzido após um contato feito por um editor ligado a um portal literário da Ucrânia e agora ganhará edição impressa no mercado russo.

Segundo o autor, a publicação representa a realização de um objetivo construído ao longo de mais de quatro décadas dedicadas à escrita.

— É uma espécie de reconhecimento de um trabalho que eu venho desenvolvendo há mais de 40 anos — afirma.

De acordo com pesquisas feitas pelo próprio escritor, ele passa a integrar um grupo restrito de autores gaúchos publicados na Rússia, ao lado de nomes como Érico Verissimo e Moacyr Scliar.

Livro começou a ser publicado em capítulos

O processo de publicação começou há alguns anos, quando Luiz Carlos Freitas foi procurado por um editor estrangeiro através do LinkedIn.

Na época, os capítulos eram enviados em português e traduzidos para o russo antes da publicação online. Agora, a obra ganhará edição completa no país.

O livro Voo Cego em Zona Morta foi recentemente lançado no Brasil pela editora Urutau e terá lançamento nacional durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), em julho, além de participação na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em setembro.

Livro sobre superação do câncer também será lançado na Itália

Além da publicação russa, Luiz Carlos Freitas também terá outro livro traduzido para o italiano. A obra Confissões de um Cadáver Adiado está sendo preparada por uma editora da cidade italiana de Cesena e deverá ser lançada no final do ano.

O livro mistura memórias pessoais, episódios históricos e a experiência do escritor durante o tratamento contra diferentes tipos de câncer enfrentados entre 2011 e 2012.

— O pano de fundo é a superação do câncer, mas o livro também fala da minha infância, da vida em Pelotas e de acontecimentos históricos que marcaram o mundo — explica.

Segundo o autor, o título da obra foi inspirado em um verso de Fernando Pessoa.

Jornalista e escritor Luiz Carlos Freitas soma 14 livros publicados e prepara novos lançamentos no exterior. Divulgação

Trajetória no jornalismo

Além da atuação literária, Luiz Carlos Freitas construiu trajetória ligada ao jornalismo em Pelotas.

Na década de 1990, foi editor de Cultura e editor-chefe do Diário Popular. Também atuou no Diário da Manhã e trabalhou na área de comunicação institucional em Pelotas e região.

Atualmente, soma 14 livros publicados e já trabalha na produção de uma nova obra.