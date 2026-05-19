Em Pelotas, Humberto Carrão visita Bento Freitas e Theatro Sete de Abril

O ator Humberto Carrão segue aproveitando dias de descanso em Pelotas e visitou novos pontos tradicionais da cidade nesta terça-feira (19).
Entre as paradas do dia esteve o Estádio Bento Freitas, casa do Grêmio Esportivo Brasil. No local, Carrão foi recebido por integrantes da diretoria rubro-negra e ganhou uma camiseta oficial do clube.
Nas redes sociais, o Brasil registrou a visita.
— Recebemos a visita do ator Humberto Carrão na Baixada. Na ocasião, Humberto recebeu o novo manto rubro-negro — publicou o clube.
Além da passagem pelo estádio, o ator também visitou o Theatro Sete de Abril, o Colégio Municipal Pelotense e a tradicional sorveteria Zum Zum, no Centro Histórico.
No fim de semana, Carrão já havia circulado por outros locais conhecidos da cidade, como o Café Aquários, a Churrascaria Lobão e a Boca do Lobo, estádio do Esporte Clube Pelotas.
Filho de pai pelotense, o ator está na cidade para acompanhar as comemorações de aniversário de Paulo Roberto Sinoti, que completou 82 anos nesta semana. Parte da família paterna de Carrão mora em Pelotas.
No ano passado, após o encerramento da novela Vale Tudo, o artista também passou férias no município e compartilhou registros em diferentes pontos turísticos e gastronômicos locais nas redes sociais.
