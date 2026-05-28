De pesto de pistache a abacaxi caramelizado: receitas com sabores diferentes viram aposta em Pelotas

Preparado com pesto de pistache, o “Pistacho e Parma” é uma das apostas autorais da Parralaria Santa Cruz. Divulgação / Parrilaria Santa Cruz

O Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado nesta quinta-feira (28), promete movimentar as hamburguerias da Zona Sul, e os estabelecimentos de Pelotas estão apostando em ingredientes pouco comuns para atrair o público. Misturas que incluem de pesto de pistache e presunto parma até abacaxi caramelizado ganham espaço nos cardápios como estratégias para disputar clientes em um setor altamente competitivo.

Na Parrilaria Santa Cruz, por exemplo, o grande destaque autoral é o lanche “Pistacho e Parma”, montado com blend de fraldinha, muçarela de búfala, o molho à base da semente verde e presunto parma. O preço é um pouco salgado custando R$72,00 (sem batata frita). A criação busca aproximar o produto de elementos ligados à alta gastronomia.

Segundo o proprietário do restaurante, João Arthur Fonseca, o mercado regional exige inovação constante.

— A gente tenta entregar uma experiência diferente para o cliente. O hambúrguer hoje também virou um espaço para criatividade gastronômica — menciona.

As opções especiais da casa são renovadas periodicamente, dividindo as atenções com os formatos tradicionais e releituras de sanduíches conhecidos internacionalmente.

Sabor abacaxi caramelizado e bacon é outra das principais apostas da casa. Divulgação / Parrilaria Santa Cruz

Aberta há três anos, a Parrilaria Santa Cruz nasceu inicialmente com foco em carnes e parrilla (grelha no fogo), mas os hambúrgueres artesanais acabaram virando o carro-chefe do menu, que hoje conta com cerca de 15 variedades.

Promoções de até 50% e projeção de faturamento

Para celebrar a data temática, o local preparou duas ações promocionais válidas para esta quinta-feira. No atendimento presencial, quem comprar um hambúrguer ganha 50% de desconto na segunda unidade. Já para os pedidos feitos via tele-entrega pelo site oficial, a vantagem será um cashback de 25%. Com o incentivo financeiro, a expectativa é pelo menos dobrar o faturamento em relação a uma quinta-feira normal.

Expectativa é pelo menos dobrar o faturamento em relação a uma quinta-feira normal. Divulgação / Parrilaria Santa Cruz

— A ideia é incentivar o consumo e aproximar o público do restaurante. O setor gastronômico é muito duro, muitas vezes o empresário opera tudo de dentro da cozinha. Essas datas nos fazem parar e planejar ações diferenciadas — pontua Fonseca.

O empresário avalia que o mercado de preparados artesanais continuará em franca expansão no sul do Estado, fortemente impulsionado pela divulgação em redes sociais.

— O segmento cresceu muito nos últimos anos. São Paulo é hoje o epicentro desse mercado no mundo pela quantidade de lojas, mas a nossa região também vem acompanhando esse ritmo forte — conclui.







