De espaço kids a streaming na esteira: a nova era das academias para vencer a falta de tempo

Mais do que aparelhos de musculação e aulas coletivas, academias de Pelotas passaram a investir em serviços extras para atrair e fidelizar alunos. Espaços para crianças, toalhas para treino, esteiras com acesso a plataformas de streaming, frutas gratuitas, aplicativos personalizados e áreas de convivência estão entre os diferenciais oferecidos por estabelecimentos da cidade.
A proposta é transformar a experiência do aluno em algo mais confortável e prático, especialmente para quem precisa encaixar atividade física na rotina corrida.
Uma das apostas é o espaço kids criado pela Nobull Fit Pelotas, inaugurada em 2021. O local foi pensado para permitir que pais e mães consigam treinar enquanto os filhos permanecem em uma área reservada e adaptada para crianças.
A proprietária da academia, Marina Alves, conta que a ideia surgiu da própria experiência como mãe.
— Depois que eu tive a minha filha, senti uma dificuldade muito grande de voltar a treinar. Não tinha com quem deixar ela e também não era seguro levar uma criança para perto das máquinas e pesos — lembra.
Segundo Marina, o espaço infantil foi planejado para ser mais do que apenas um local isolado dentro da academia. O ambiente conta com brinquedos, piscina de bolinhas, televisão com acesso a plataformas de streaming e visão direta da área de treino dos pais.
— Algumas academias fazem um espaço só para dizer que têm. A criança fica em um cantinho sem nada para fazer. Aqui pensamos em um lugar onde elas realmente consigam brincar e os pais consigam treinar tranquilos — detalha.
Ela afirma que o modelo acabou fortalecendo o perfil familiar da academia.
— Hoje a gente vê famílias chegando juntas. O pai e a mãe treinam enquanto as crianças brincam e socializam no espaço — garante.
Conforto e praticidade
Outras academias também passaram a investir em comodidades para melhorar a experiência do aluno. Na Prime Fitness, os serviços incluem estacionamento privativo com seguro, lounge com café e chá gratuitos, frutas à disposição, guarda-volumes com chave, toalhas para treino e vestiários com chuveiro a gás.
As esteiras com acesso a plataformas de streaming também estão entre os diferenciais mais recentes.
Segundo o empresário Vítor Magalhães, proprietário da Prime Fitness, a ideia é oferecer mais conforto para quem passa parte do dia na academia.
— A ideia é melhorar o serviço e tornar a experiência mais completa para o aluno — explica.
Além dos diferenciais físicos, academias também ampliaram o uso de tecnologia. Aplicativos próprios para acompanhamento de treino e organização das atividades passaram a fazer parte da rotina dos frequentadores.
Mudança no perfil do consumidor
O movimento percebido no município acompanha uma guinada global no comportamento do consumidor de fitness. A academia tradicional, focada puramente na estética ou na performance atlética, perde espaço para centros de convivência, saúde preventiva e saúde mental.
No caso específico do acolhimento infantil, a estrutura atua diretamente na inclusão de mulheres no ecossistema esportivo, resolvendo uma dor de mercado real. Quando o negócio consegue eliminar as pequenas fricções do cotidiano do cliente — como onde deixar o filho, onde estacionar ou onde tomar um banho de qualidade —, a atividade física deixa de ser uma obrigação pesada e passa a ser o melhor momento do dia.
— Eu senti essa dor na prática. Então, quando abri a academia, isso já era prioridade para mim — conclui Marina.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.